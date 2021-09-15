"Россия никогда не оставит Украину в покое": интервью с экс-представителем НАТО в Москве, капитаном ВМС США Гарри Табахом

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что Украине в борьбе с Россией сможет помочь только... "Украина, настоящие патриоты, которые хотят сохранить Украину, которые любят эту землю по-настоящему, по разным причинам и каждый по-своему". Почему Киев не получит сверхпомощи от США, почему до сих пор нету американского посла в Украине, почему Америка вывела свои войска из Афганистана и как еще предстоит миру бороться с "Талибаном" – об этом всем в эксклюзивном интервью ТСН.ua с Гарри Табахом.

В течение нескольких лет Табах служил в медицинской службе флота, в военных госпиталях. В 1991 году он стал специальным представителем президента США, помощником и советником американского посла в странах бывшего Советского Союза.

До 1994 года он работал в посольстве США в Москве. Преподавал в военно-медицинских американских вузах. В 1997 году офицер Табах служил в Специальной военной наблюдательной миссии США в Грузии (United Nations Military Observer Mission in Georgia (UNOMIG)).

Затем была служба на различных направлениях военного сотрудничества в Казахстане, снова в России, Польше. Табах занимался поставками вооружений в Польше, когда польская армия переходила на НАТОвские стандарты.

В течение 2006-2008 годов он возглавлял международный антитеррористический центр НАТО в Турции (под его руководством было 90 офицеров из семи армий НАТО). Следующие три года Табах снова проходил службу в Москве – начальником штаба специальной военной миссии НАТО координации контактов с Министерством обороны РФ.

Гарри Табах служил в военно-морских силах США с 1985 по 2011 год. Он – капитан первого ранга. Стал первым офицером Вооруженных сил США, родившийся в СССР.

– 11 сентября – 20 лет со дня террористических атак в США, в которых погибли 2996 людей, день страшной трагедии, которая просто поменяла курс истории. И в какой-то степени ситуация, которая сложилась после 11 сентября 2001 года усилила позиции России, мне кажется. Моя точка зрения такова, если бы не было 11 сентября 2001 года, не было бы и 2014 года в Украине. Как Вы считаете?

– Я считаю, что все взаимосвязано. Я был в Пентагоне в этот день. Путин себя повел правильно в тот момент, и к нему, конечно же сразу другое отношение Запада было. Поясню, что произошло. Недавно было так, что Байден отреагировал на то, что Россия ввела войска вокруг Украины, подтянула. Это не Байден, это не президенты реагируют, на все есть предписание, на все есть протоколы, если они двигают сюда танк, мы двигаем туда. Это не президенты и даже не командующие. Это должно происходить автоматически. Если только кто-то не вмешивается, говорит, нет, меняем. Это то, что у нас называется "contigency" (на случай непредвиденных обстоятельств – ред.). Что произошло в Бенгази? (атака на дипломатические представительства США в Ливии 11 сентября 2012 года – ред.) У нас должно было произойти то-то и то-то, а оно не происходило, потому что госпожа Клинтон должна была инициировать. А она остановила это, сказала, что не нужно собирать совет, не нужно собирать группу быстрого реагирования, пока мы решаем, если что, вернется обратно, как будто ничего не происходит. То же самое сейчас происходит с нашим выходом из Афганистана. Так просто это не работает, у нас на все есть предписания – как паковать, какую аппаратуру забирать, кого предупредить, с кем координировать. Просто так взять и уйти – не может такого быть.

Право на владу

– То есть действует четкий алгоритм?

– Алгоритм был такой, что 11 сентября 20 лет назад мы привели наши войска в боевую готовность. Все самолеты приземлились, летали только военные самолеты над Вашингтоном. Я вернулся в свою часть, потому что я понимал, что мы будем приведены в боевую готовность – готовность №1. Мы были готовы к войне. Российские войска должны отреагировать на это. Они не могут просто так стоять, они автоматически включаются и тоже приводят свои войска в боеготовность. Что и произошло, когда Россия стянула свои войска к границе Украины, мы стянули свои войска и НАТОвские войска к Черному морю. Это не президенты решали, они могут это лишь отменить. Что и сделал президент Байден. Он отменил, и наши корабли развернулись и ушли тогда. И тогда (20 лет назад) Путин позвонил Бушу и сказал: "Если им нужна моя помощь, я готов помочь, я понимаю, что на вас произошла атака. Готов сотрудничать и отменяю боевую готовность наших войск". И Буш его поблагодарил тогда за это, это был такой жест доброй воли. Таким образом он дал нам возможность оперировать своими войсками, чтобы мы не волновались, что россияне будут творить.

Путин стал тогда рукопожатный. Его везде тогда принимали, и если бы в 2008 году он бы ушел и отдал бы власть, я думаю, он бы, к примеру, возглавлял ООН и продолжал бы быть уважаемой фигурой, получал бы премии мира. Но эта отрава власти, такой длительный период власти, она отравляет как Гитлера, как Сталина – люди сходят с ума, у них психические нарушения, они не могут оставить эту власть. Поэтому это привело к 2008 году в Грузии, потому что не хотел, чтобы Грузия вступила в НАТО. Увидел, что это сработало. Пришла слабая власть в Америке. В первую очередь, что она сделала? Послала секретаря Госдепа с кнопкой перезагрузки. Перезагрузка произошла. Путин подумал, раз мне можно Грузию, значит мне можно и Украину – никто мне ничего не сделает, и так продолжалось. Он взял Крым, начал войну на Донбассе. Конгресс наш проголосовал за то, чтобы выдать Украине военную помощь в форме летального оружия, но власть, тогдашняя администрация, на это наложила вето. И когда пришел президент Трамп, он снял это вето и стал довольно-таки жестким по отношению к России. Но левые силы убедили всех, что он марионетка России. Опять же, российская пропаганда. Если она это пропагандирует, если Путин говорит: "Да, я хочу, чтобы он был президентом", то все остальные будут голосовать против.

Такая обратная психология. Но у вас в Украине и у нас в Америке очень много журналистов и политиков, которые продолжают до сих пор гнуть эту линию, что Трамп был исчадием ада и агентом, и марионеткой Путина, а вот Байден придет и порядок наведет. Конечно же, мир меняется, и сегодня это привело к трагедии в Афганистане.

– Россияне объявили о начале крупных российско-белорусских учений "Запад-2021", но что интересно относительно учений в этом году, мы видим, что есть определенные шаги к полной интеграции Беларуси, к поглощению Беларуси Россией. Для нас это прямая угроза, потому что линия фронта, линия противостояния становится больше на тысячу километров. На этих учениях рассматриваются сценарии, которые фактически описывают войну между США, странами НАТО и Россией. Вы отслеживаете ситуацию с этими учениями? Что критически важно для Европы в этих учениях и что является угрозой для Украины?

– Мы с вами были на одной передаче, где ваши политики говорили: "Ну, что нам Афганистан, что нам Америка? Мы в Украине. То же самое в России говорят. У нас своих проблем море. Так сегодня в мире не работает, особенно, если это касается Америки. Так сложилась история, что Америка – политически центральная, экономически центральная страна, и все, что там происходит, имеет влияние на всех остальных. И президент, которого избирает Америка, имеет влияние на всех остальных. Любого украинца спроси: "Кто президент США?", они вам сразу скажут: "Это Байден", а кто предыдущий был? "Это Трамп". Спросите среднего американца: "Кто президент в Украине?", они не знают. И кто до этого был – тоже не знают. Кто лидер в Уругвае, в Канаде, не знают. Зато все знают, кто в Америке, потому что все зависят от Америки. Если Америка чихнет, то у всех остальных будет воспаление легких. Люди говорят: "Вон, скоро Америка рухнет". Может быть, но от этого всем будет плохо.

Когда вы говорите, что Беларусь будет поглощена Россией, она уже поглощена. Президент Лукашенко – он уже не президент. А после его последнего заявления понятно, что он уже полностью работает на Путина. У него нет никакой своей власти, у него нет своей свободы решения. Да, он – председатель колхоза, и этот колхоз отвечает генеральной линии партии, которая сидит сегодня в Кремле. Угроза не только Украине. Сегодня так не работают вещи. Это не угроза какой-то стране, региону, это угроза всем. Если им можно взять Абхазию, значит им можно взять и Крым. А если им можно взять Крым, то им можно взять и Гибралтар. Значит им можно все. Им можно взять Сирию, Афганистан – значит, им все дозволено. Опасность, конечно же, существует для всех, включая США. Не только военная опасность, но и политическая и экономическая, которая может все разрушить. У Путина это очень хорошо получается. Он разделяет наше общество. Он всех ссорит. Когда говорят, он был за Трампа, или за Клинтона… Он не был ни за Трампа, ни за Клинтона – он был за то, чтобы мы рассорились между собой. Он помогал и тем, и другим. Когда говорят, он за Зеленского или Порошенко… Он за то, чтобы ваша пятая колонна набрала силу и принесла раскол в вашей стране. То же самое во Франции, Германии, во всей Европе. Потом он встает и искренне говорит: "Вы хотите, чтобы было как у них? Я вам даю стабильность, я вам даю мир, я присоединяю наши земли, как Крым, как Абхазия. И экономически вы хорошо живете – нефть стала опять дорожать, как пришла новая администрация в США и закрыли наш "Северный поток", экономика улучшается в России, уровень жизни повышается у людей". Конечно же, они хотят жить при Путине, а не при ваших или наших президентах.

– Получается, что в России в принципе государство экстенсивное, что оно не может существовать без захвата, без расширения? Как раковая опухоль, которая растет за счет метастаз?

– А это и есть раковая опухоль. За счет чего они растут и процветают – это захватническая идеология крепостная, но так Россия была всегда, испокон веков. И поэтому она такая огромная. Когда страна таких масштабов, конечно, она захватническая, она агрессивная. Также, как и США – мы захватываем не территориями, мы захватываем экономически. То же самое Китай сегодня, страна, которая захватывает не военным способом, а размножением и внедрением своего клана туда, где возможно, и экономически в то же время. Чтобы эту опухоль убрать, нам нужна химиотерапия, а мы ее принимать не хотим, нас тошнит, нам плохо от этого, мы хотим кушать сахар, сладкое. И ваши журналисты, и наши журналисты, у которых нет так называемой журналистской этики, они кормят народ сахаром. А те, которые пытаются внести химиотерапию, они нас не любят, они указывают на эту болезнь, что она в нас внутри, она нас убивает.

– А что в глобальном смысле могло бы быть химиотерапией?

– Это консерватизм, капитализм. Люди хотят слышать про социализм, про равенство, доброту, социальные права, справедливость социальную. Это сахар, который кормит рак. И уже есть примеры. Посмотрите – Куба, Советский Союз, Вьетнам, Китай. Миллионами убивает этот рак. 100 миллионов Сталин убил. Поэтому левые силы ради равенства, свободы, справедливости, они тебя готовы убить, и они тебя убьют. Все начинается "хлеб людям, земля крестьянам". Но не мне тут в Украине рассказывать, что это заканчивается ГУЛАГом и голодоморами, холокостом. Гитлер тоже социалист был. Он говорил хорошие вещи – спорт, семья, бесплатная медицина, бесплатное образование.

– Для определенной категории людей...

– То же самое было у коммунистов, это – люди, а это – не люди.

– Мы буквально вчера приехали с фронта и заметили такую закономерность. Как только Россия делает какие-то внешнеполитические шаги – у нас становится горячо на фронте. Сейчас начались и продолжаются серьезные обстрелы. Может ли это совпадать каким-то образом с началом учений? Может ли Россия использовать оккупированные территории как продолжение этих учений, чтобы натренировать своих бойцов по практическим целям, по живым людям?

– У меня нет сомнений в этом, у меня нет сомнений, что эта кровоточащая рана будет постоянно. Это не только в Украине он проверяет. Это как Путин проверял в Грузии, как проверял весь мир – как мир отреагирует. Гитлер делал то же самое, Сталин делал то же самое – как отреагируют, если мы возьмем Балтию. как отреагируют, если мы возьмем Финляндию, на Польшу. Опять же, это имеет влияние на весь остальной мир. Конечно же, сегодня на Донбассе – это постоянная проверка. Проверка вашей власти – насколько она жесткая и насколько она готова реагировать. Проверка нашей власти – при Трампе было довольно-таки тихо. С января у вас активизировались боевые действия. Он (Байден – ред.) ему звонит, он с ним советуется, он его на саммит приглашает, он его приглашает в "Большую семерку", "восьмерку", говорит, что надо договариваться – надо с Талибаном договариваться, надо с Путиным договариваться – хотя обещал, что будет жестко со всеми с ними. Сейчас он (Путин – ред.) еще один саммит хочет с президентом Байденом. Он уже рукопожатный, с ним уже все хотят иметь дело. К сожалению, использует Украину для этого и те, и другие. Проверяя на ней и прощупывая своих оппонентов и своих партнеров даже, можно сказать. Поэтому что они все заодно, они все – левые. И Путин левый, и Байден левый, и Макрон левый, и Трюдо – это все эти глобалисты левые из Давоса, которые решили, что к этому надо идти. Каждый идет своим способом – тут я не говорю про заговор. Заговора тут никакого нет, просто у каждого, когда он идет, мир начинает клониться влево и каждый идет своим путем. Но они все идут к одной цели – создать один большой Китай, где они будут сверху, все остальные снизу. Закроют нам рты, будем только смотреть в "Фейсбук", "Ютуб", ходить в мегамаркеты, средний и малый бизнес будет уничтожен, частично или в основном использовать для этого Covid. Будут сети ресторанов, магазинов – Китай такой они хотят создать. Дошло до такого абсурда, что скорбящая мать одного из морпехов, который недавно погиб в Кабуле, в "Фейсбуке" сказала, что кровь ее сына на руках Байдена – ее заблокировал "Фейсбук", а ее "Инстаграм" вообще закрыли. Даже скорбящей матери не дают что-то сказать. Мы должны все время примерять на себя самоцензуру. Вот, говорят, возвращается ли Россия в Советский Союз – нет, возвращается в нечто худшее. Потому что (в Советском Союзе – ред.) были такие как Райкин, Жванецкий и другие. Они знали, как обходить цензуру. Они говорили одно, а все понимали совершенно другое. А сейчас мы должны сами себе цензуру устраивать – что в России, что в Америке, что везде. Пишите и говорите, что угодно – но, если нам не понравится – вы заблокированы.

- Но некоторые говорят, что это работает даже проще. Некоторые ученые говорят, что если человек видит огромное количество источников информации, то он выбирает не те, которые говорят правду, а те, которые ему удобно слушать. Поэтому не надо ничего блокировать, человеческое сознание все лишнее само заблокирует.

Особенно, если повторяется… Геббельс говорил, если ты повторишь что-либо сто тысяч раз, то это становится правдой. И, конечно же, мы хотим слушать и читать то, что мы хотим слушать и читать. Мы хотим сахар, а сахар питает раковые клетки – мы сами себя убиваем. Я тоже вчера вернулся с фронта. Это был Европейский Экономический Форум в Польше. Тысячи и тысячи людей. Никто в маске не ходит, кроме официантов и обслуживающего персонала. Там идут споры, там люди ругаются, но в основном все понимают, что экономически мы двигаемся в социализм. Хочу напомнить, что большевистский переворот сделали не солдаты и матросы, это сделали интеллигенты. Сегодня американские, допустим, профессора, начали понимать, что сегодня они не могут темнокожему студенту поставить двойку, потому что его обвинят в расизме и он потеряет свою работу. Поэтому теперь он не может их поучать, унижать, не дай Бог, или поставить им не ту оценку, которую они хотят, потому что его обвинят в сексизме, в харрасменте, в расизме, в антисемитизме, в чем угодно, поэтому теперь в университете у нас все отличники. А профессор должен молчать. Сами вырастили это. Точно так же, как и большевики вырастили их, а потом убили.

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Мы с вами познакомились на передаче, где я был резок. Там были люди, где они говорили о том месте (Афганистане – ред.), где они никогда не были. Они это где-то прочитали, или им это кто-то где-то рассказал. И единственный к кому я проникся – это к вам, потому что вы там были.

Вы там были и сказали так, как есть, но они вас слушали так же, как и меня - вообще не слушали, потому что вы были аккуратны и дипломатичны. Конечно, не будут приглашать такого человека как я, потому что это химеотерапия. Точно так же, как Трамп, от него нехорошо, от него вкус во рту, он противный, не нравится он людям, он что сказал, то и сделал. Он хлопнул Путину по плечу, сказал: "Хороший парень!" и закрыл "Северный поток-2" и все консульства российские, а все только видят, что он хлопнул его по плечу и сказал "хороший парень". А вот Байден сказал, что Путин – убийца. Все хлопают, все довольны, и вот Байден открыл "Северный поток-2". И тут же сказал, что вступает в тот договор, из которого вышел Трамп по ракетам ближней и средней дальности. То есть, сэкономил Путину миллиарды долларов. В одном предложении сказал, но все только слышат, что он сказал: "Путин-убийца". И сразу же позвонил ему и пригласил его на саммит. Люди любят ушами, видимо, а не смотрят по делам. Пока это у вас будет происходить, пока ваши журналисты, у которых нет этики, пока они так себя ведут, то конечно ничего не получится.

tsn.ua

– Вернемся к учениям "Запад-2021", Вы говорили, что существуют определенные алгоритмы, по которым американские вооруженные силы действуют в случае какой-то активизации действий российских вооруженных сил, армии Китая и так далее. Сейчас Россия отправила достаточно угрожающую авиационную группировку в Беларусь. Снова подвинула войска к нашим границам. Мы опасаемся, что часть российских войск останется на территории Беларуси. Как в этой конкретной ситуации действуют американские вооруженные силы?

– Я сейчас не на службе, я сейчас не осведомлен, что происходит у нас, но я уверен, что наши войска должны активизироваться в Германии, в Польше, там, где у нас есть базы, в Италии, там, где это называется "Европейский театр боевых действий". Центральное командование должно было вести очень близкое наблюдение, наши корабли, подводные лодки должны были участвовать в этом. Космические войска должны следить и изучать, какие новые технологии у России, у Беларуси, как они сейчас друг с другом кооперируются и действуют, есть у них синхронизация или нет. Я человек военный и я не верю в случайности, в то, что сегодня мы это делаем. Я надеюсь, НАТО это делает, потому что есть страны, которые близко. Польша, наверняка за этим следит. Хотя главного командира нету, Америки, этого центрального стержня нет, он отсутствует, его только что потеряли в Афганистане. А у нас в стране сейчас Афганистан. У нас в стране все заняты тем, что же произошло в Афганистане, как такое могло быть, кто ответит за это все, за миллиарды нашей техники, которая осталась террористам. Люди, которые там брошены. Наши волонтеры, "Pineapple Express", бывшие спецназовцы, которые продолжают там орудовать, продолжают выводить своих боевых товарищей и гражданское население, они пытаются их спасти, так как это было в Бенгази. Никто за это не платит, они сами организовали. Вот это настоящие американцы. Сегодня мы видим не ту Америку в лице нашей администрации. Раньше все журналисты наши и ваши, в том числе, говорили "все беды от Трампа", а сейчас говорят не Байден, а Америка. Америка нас подвела. Америка нас продала. У нас до сих пор есть другая Америка. Америка как в "Спасении рядового Райана". Это настоящие американцы. Не обамовско-бушевские кланы, которые устроили эту ротацию – папа-президент, сын-президент, муж-президент, жена-президент. Откуда ни возьмись свалился этот чертов Трамп им на голову и теперь надо уничтожить весь мир, включая Америку, лишь бы от него избавиться. Поэтому он прервал это и у нас получился такой хаос в Афганистане. Использует ли Путин это? Конечно, использует. И с этими учениями он использует, потому что главная собака, которая охраняет овец от волков, ранена и лежит, истекая кровью. Поэтому волки окружают и начинают кружить вокруг этого стада овец.

– ...под названием НАТО и союзники Америки?

– Конечно же, Путин, будучи кем он есть, он это использует. Он не будет воевать "в лобовую". Ну, я не думаю, что он пойдет "в лобовую" и будет кого-то брать. Он попробовал в Грузии, понял, что это не работает. У него другие технологии завоевания и раскола мира. Трамп тоже понимал, что войны "в лобовую" не будет, только экономически умел воевать. Почему он на Афганистан обратил внимание – 300 миллионов долларов в день, а толку ноль – народ как был нищий, так и остался, а эти живут во дворцах, там все из золота.

– Афганистан был главным союзником США вне НАТО. Мы сейчас обсуждаем в Украине, какой сегодня вариант международного зонтика безопасности был бы для нас удобен. Понятно, что в ближайшее время мы не будем членами НАТО, поэтому мы говорим о том, что необходимо убеждать американских партнеров в том, чтобы Америка нам предоставила статус MNNA. Этот статус, на ваш взгляд, поможет нам защититься от России?

– Защититься от России вам поможет Украина, настоящие патриоты, которые хотят сохранить Украину, которые любят эту землю по-настоящему, по разным причинам и каждый по-своему. Я часто говорю, допустим, что бы ни говорили о Коломойском, я думаю, что если бы он не организовался так быстро, не сколотил бы боевые отряды, россияне бы взяли Днепр, они бы там были, это было в их планах. Он поломал эти планы. Многие говорят, он спасал свой бизнес. Неважно. Мы все для чего-то что-то делаем. Спасти свою семью, бизнес – но при этом делаем правильные вещи и спасаем других. Вот Шиндлер, например, тоже первоначально не собирался спасать евреев. Бизнес у него рос. Просто он придумал такую схему. Он был в нацистской партии, он был бизнесменом.

– Насколько я помню, в начале фильма "Список Шиндлера" его и показали таким, пожалуй, циничным бизнесменом...

– Но, в конце концов, он сделал хорошее дело, сделал.

Я думаю, что в Украине были же и другие олигархи, но они почему-то этого не сделали. Я думаю, что в Украине много таких людей, которые от любви к своей родине, от ненависти к России, по разным причинам, но будут отстаивать эту страну, неважно, что тут будет и как тут будет. Честь и хвала этим людям по разным причинам. Этот статус (основного союзника США вне НАТО – ред.) конечно же поможет. При одной администрации он поможет меньше, при другой – больше. И как ваш президент Зеленский сказал, это – бумага. Вот в Афганистане он ничего не дал, только навредил афганскому народу этот статус. Если мы его получим, мы должны его использовать умно. Должна Украина предпринимать попытки вступать в НАТО? Конечно. Это, возможно, и не даст военный статус, но даст статус политический, дипломатический. Можно отталкиваться и работать. Никогда не говорите никогда. Придет другая власть, Европа в чем-то изменится, с "Талибаном" будем разбираться долго. Это будет кровоточащая рана, и мы будем все объединяться, как и против Гитлера, чтобы от них опять избавиться. Это будет стоить и жизни, и денег, и всего остального. Сейчас все террористы активизируются, потому что они победители. Путин будет все это использовать, все это будет политизировано. Перед Украиной сейчас будут тяжелые времена. Но я думаю, что вы выстоите, и будете продолжать идти к цели. Я согласен с вашим президентом – к ней нужно идти с умом. Дадут денег, но что-то потребуют обратно. За эти деньги вам придется расплатиться. Или вернуть с процентами, или расплачиваться жизнями ваших молодых ребят. Но как-то за это расплачиваться надо будет. Это как в "Республике Шкид" (советский фильм о беспризорниках – ред.), "какой ты худенький, на тебе пайку хлеба, покушай, за обедом две пайки отдашь". Никто ничего нового не придумал, это так работает. В Афганистане мы тратили по 300 миллионов долларов в день. Можете представить, если бы Украине давали такую помощь?

Украина не должна бояться быть для кого-то токсичной - Гарри Табах

– Боюсь мечтать, где была бы сейчас наша армия с такими деньгами, и какой бы уровень был у нее.

– Вы бы были в такой же ситуации, что и Афганистан. Потому что у вас бы был президент-американец. Никто не рассказывает из журналистов, кто такой Ашраф Гани. Он такой же афганец, как я россиянин. Он в 12 лет приехал в Америку. Он закончил Колумбийский университет, преподавал в Университете Джонса Хопкинса, работал во Всемирном банке, и Обама с Байденом его сделали президентом. Сегодня мы не делимся на страны, сегодня мы делимся на то, о чем говорил Карл Маркс – на пролетариат и буржуазию. Всемирный пролетариат должен победить всемирную буржуазию. Сегодня "всемирные давосовцы" должны победить капитализм. Сегодня капитализм против вот этого левого социализма. На это сейчас мир поделился. Три пчелы никогда не докажут миллионам мух, что мед лучше дерьма, но мы должны это попытаться сделать. Мы должны сопротивляться этому. И мы видим, что сегодня так мир поделился – будь то в России, в Украине или в США – где-то больше, где-то меньше, сегодня разное разделение сил. Об этом говорили на Европейском форуме.

Конечно же, Украина оказывается по середине. Надо аналитически анализировать, зачем это нужно, почему так происходит, почему мы вышли из Афганистана, почему мы бросили своих союзников. Кому нужно это разваливать и разваливать мир и Америку, зачем уничтожать главного полицейского в мире, зачем уничтожать армию в нашей стране. Зачем мы привезли столько непроверенных беженцев. Зачем мы открыли южные границы и пускаем кого угодно. Этих дармоедов, которым все должны дать бесплатно, им наобещали. Зачем запустили всех их в Европу. А афганцев, которые служили, истекали кровью вместе с нами, афганцев, у которых были, как мы называем, ярко выраженные американские ценности, свобода, независимость, уважение к правам человека, почему-то этих мы бросили, а тех взяли. Вот задать вопрос, почему украинец не может получить визу в Соединенные Штаты Америки, а южная граница у нас открыта – заходи, кто хочешь. Потому что когда вы приедете в Америку (мы можем взять украинца, вьетнамца, любого человека), вы сядете за грузовик, потом купите его, вы купите газонокосилку, потом этот участок, который косили, начнете, не дай Бог, платить налоги. Вы – потенциальные капиталисты, вы захотите, чтобы ваши дети учились в хорошей школе, чтобы там не было криминала.

- Каждый нормальный человек хочет, чтобы в школе давали знания, и отсутствовала коррупция.

– Если вы от этого уехали, значит, вы трамписты. Вы – враги социального равенства, социальной справедливости, поэтому вам визы никак нельзя давать и впускать в нашу страну. Цель другая. Цель – создать один большой Китай.

Это не сработает, конечно, потому что это невозможно. Но это их цель. Пока они будут к этому идти, мы будем страдать. Не дай Бог, как в Советском Союзе, как в Китае, как во Вьетнаме – миллионы людей погибнут.

– Давайте перефокусируемся от глобальных изменений к изменениям локальным. На ваш взгляд, Россия когда-нибудь оставит Украину в покое? И когда, при каких условиях, это может произойти?

– Я никогда не умел предсказывать будущее. Арабы когда-нибудь оставят Израиль в покое? Россия когда-нибудь кого-нибудь оставляла в покое? Я когда-то спросил у поляков: "Почему вы так не любите россиян?". Я служил в Польше четыре года, и я очень проникся к полякам, как к воинам. Их иногда надо было останавливать, как израильтян, как многих тех, кого история обделила воинской доблестью: они дрались смело и браво, а история сделала их "дурачками". "Дураки-поляки" сели на лошадей, нарядились в парадные мундиры и на танки на немецкие пошли. Почему они это сделали? Потому что они призывали весь мир увидеть: "Вы же нам говорили не мобилизоваться, смотрите, что получилось". Точно также как дети в еврейском гетто в Варшаве восстали. Они что думали – они победят Вермахт? Но они продержались там месяц, они все погибли, потому что они призвали весь мир: "Посмотрите, что творится?". Как ваши воины в Донецком аэропорту. Что, этот аэропорт играл какую-то роль стратегическую? Он не нужен был, по-моему, у них были приказы отступить и оставить аэропорт, но они там остались. И остались, вкопались, врылись и зубами держались.

– Чтобы попасть в Донецкий аэропорт, нужно было конкурировать, показать свою воинскую доблесть, не всех туда отправляли. Люди шли фактически на смерть, а для них это была честь.

– Они шли туда, чтобы весь мир обратил внимание, не игнорировал это. И вот я поляков спрашивал: "Что произошло, почему вы так не любите россиян? Советские, россияне оставили вам вашу церковь, колхозы не создали, ваш флаг остался, язык, а вы их так ненавидите, а с немцами вы так прям в обнимку". Они ответили, что с немцами такое у нас было 5 лет, а с Россией 500 лет. Когда слышим русскую речь или слышим, что что-то в России, у нас уже на генетическом уровне срабатывает, что что-то произойдет нехорошее. Я думаю, что Россия никогда не изменится и никогда не оставит вас в покое. Как арабы никогда не оставят Израиль в покое. Инородное тело среди арабского средневекового мира – неважно, что у них там "мерседесы" и высокие дома, менталитет средневековый, женщины без мужчин из дома не могут выйти, за кражу руки отрубают.

Здесь вот этот современный мир, куда, кстати, эти арабы бегут. Израиль тоже, по-моему, принял 5 тысяч беженцев из Афганистана. Это инородное тело. Украина – инородное тело для России. Почему я и приводил этот пример с визами – вы мешаете Давосу, вы мешаете глобализации. Вас не любят, вы как израильтяне, вы деретесь, вы – скандальные. Вы чуть что, сразу на Майдан, вы не вписываетесь в видение будущего, глобалистского мира, в глобализм. Вы будете все время чем-то недовольны, все время будете в каком-то дискомфорте, это не годится, ни России, ни другим глобалистам, поэтому вам визы не дают. Трамп, хотя вы были против него, посчитал, что вы – капиталистический мир, надо им помочь. И Россия, конечно же, все время будет пытаться вас загасить. Потому что вы мешаете. И Грузия мешает, хотя сегодня Грузия якобы сдалась, сдулась. Но они, Россия, не хотят, чтобы у них под боком был пример процветания, как арабы не хотят, смотрят на Израиль и спрашивают: "Почему они так хорошо живут, а мы так живем, хуже? Мы что глупее евреев что ли? Мы наоборот лучше их". Точно также не хотят и россияне. Вы им мешаете. Как заноза в заднице. Россия вас не оставит, пока она вас не подомнет под себя. Путин, он же у нас историю хорошо знает, он понимает, что вас так никогда и не подмяли. Испокон веков, со времен Богдана Хмельницкого так и не получилось. Постоянно вы выскальзывали.

– Значит нужно уничтожить?

– Значит, нужно уничтожить. Вы не одни такие. Чеченцы такие. Евреи такие. Есть такие народы геноцидные, которые прошли голодомор, холокост, выселение. Они понимают, что властям нельзя доверять. Почему у вас никто ничего не делает? Вы не доверяете властям, поэтому поливаете маслом вокруг яблони: "Пусть пулемет там будет на всякий случай". В мировую картину это не входит. Вы непокорные, а непокорных не любят. И непокорным визы не дают там, где надо кого-то покорить.

– Ну, все-таки, безвиз с Европой у нас есть.

– С Европой да. А вот посла от Америки у вас нет. И не только посла, а даже поверенного (представителя Госдепа США по вопросам Украины – ред.) нет. Как Курта Волкера, который был от президента Трампа. Кстати, он не республиканец, но он – друг Украины. Он был большой друг Украины. Его Трамп послал сюда, потому что послу не доверял. Сейчас у вас ни его, ни посла. Почему? Вопрос...

– Мы его себе постоянно задаем...

– Потому что вы не вписываетесь в планы нынешней администрации. Поэтому вам никакой военной помощи по большому счету, никакой политической помощи, никакой экономической, а наоборот одни эти подарки идут Путину от нынешней администрации. Надо себе задать вопрос: "Почему?".

– Я очень надеюсь, что ситуация изменится…

– Но ситуация всегда меняется. Мы стареем. Я вот недавно посмотрел на себя в зеркало и понял – ситуация поменялась. Хреновый из меня спецназовец. Ситуация, конечно, меняется, просто в какую сторону она будет меняться? В худшую или лучшую? Поставят нас на колени или мы все-таки прорвемся? И будем держать строй, и будем вместе. Не украинцы с американцами, или поляками, или венграми. А мы – правильные люди, на правильной стороне истории, против тех, которые опять хотят нас через эту мясорубку пропустить, как пропустили наших дедов и наших родителей. Должны сопротивляться. А что делать? Другой выход у нас – это встать на колени, стоять и быть рабами и крепостными. Поэтому я и люблю Украину, потому что много, наверное, у вас казацкой крови. Лучше идти на пулю, чем сидеть ее и ждать. Мы – непопулярны, мы та химеотерапия, от которой тошнит и от которой твое тело ломит, и ты хочешь от этого избавиться.

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