Почему США не признают Россию спонсором терроризма: Фесенко назвал причины и сказал, когда это произойдет

США прекрасно понимают, что Россия действует как террорист, но не идут на этот шаг чисто по тактическим соображениям.

Политолог Владимир Фесенко объяснил, что США пока не будут объявлять Россию государством-спонсором терроризма из-за определенных рисков для себя, в частности применения тактического ядерного оружия.

Об этом Фесенко рассказал в интервью ТСН.ua.

В то же время, он сказал, что массированные ракетные обстрелы территории Украины могут ускорить принятие в США законопроекта о признании России страной-спонсором терроризма.

"Но здесь есть нюансы. В составе Конгресса произойдут частичные изменения и здесь вопрос – успеют ли они до выборов, и какая ситуация будет после довыборов в Конгресс США, а там – и в Нижнюю палату, и в Сенат: будут частичные обновления. Поэтому есть процедурные нюансы, которые нужно учитывать. Но ключевое – администрация сейчас не торопится", – заметил политолог.

Почему медлит администрация Байдена

Он также объяснил, почему администрация президента США медлит с признанием РФ спонсором терроризма.

"Это не потому, что они не понимают, что Россия действует, как террорист. Они это прекрасно понимают. Они не идут на этот шаг сугубо по тактическим соображениям. Они для себя сейчас видят определенные риски, пока не определяющие, неизбежные риски. Пока вероятность не очень высока, но она растет, к сожалению. Это риск применения тактического ядерного оружия", – объяснил Фесенко.

Он отметил, что признание РФ спонсором терроризма ничего не добавит в плане санкций против нее, однако будет важно в контексте привлечения к уголовной ответственности президента Владимира Путина.

"Они исходят из того, что если сейчас объявить Россию страной-спонсором терроризма, с точки зрения санкций против России, это почти ничего не прибавит. Обычно этот статус применяют для того, чтобы законодательно ввести санкции против конкретной страны. По России санкции уже действуют, достаточно мощные. В этом смысле мало что изменится. На перспективу это будет важно для привлечения Путина и российского политического руководства к уголовной ответственности. Но сегодня это мало что изменит", – заверил эксперт.

США хотят сохранить площадки для переговоров

Фесенко добавил, что США также хотят сохранить площадки для переговоров с Россией.

"Они опасаются, что если сейчас объявить Россию спонсором терроризма, – все, это фактически минимизация дипломатических отношений и прекращение дипломатических контактов. А они еще хотят в частности на площадке саммита "Большой двадцатки" в ноябре провести переговоры и с Си Цзиньпином, и скорее всего, с Путиным", – сказал политолог.

По его мнению, США через президентов Турции и Индии хотят повлиять на Путина, чтобы взять с него личные обязательства не применять ядерное оружие.

По словам Фесенко, шаг с объявлением РФ государством-спонсором терроризма будет означать усиление градуса войны, а Вашингтон пока не хочет этого делать.

"Они хотят дипломатично нейтрализовать хотя бы частично риски применения тактического ядерного оружия. Плюс там еще есть переговоры об обмене американцев, оказавшихся под арестом в России. Так что главное – сохранить пока площадки и есть еще такой инструмент hotline – горячая линия, прямой контакт между Кремлем и Белым домом на случай возникновения угроз ядерной войны или каких-либо критических ситуаций. Вот это главный мотив", – объяснил политолог.

Признание РФ спонсором терроризма неизбежно произойдет

"Если Путин перейдет красную линию, связанную с тактическим ядерным оружием, у меня нет сомнений, что это произойдет и на уровне США. Тогда резко увеличится риск глобальной ядерной войны. И если, не дай Бог, Путин на это пойдет, тогда – да, это край, это красная линия и об этом его будут предупреждать", – отметил Фесенко.

Признание России спонсором терроризма непременно состоится и это лишь вопрос времени и обстоятельств.

"Но вопрос не в том, когда будет признан путинский режим, путинская Россия государством-спонсором терроризма. Это будет неизбежно. Процесс уже идет. Вот уже в странах Балтии он запущен. Это только вопрос времени и обстоятельств. Это произойдет. Сейчас главное – не "о шашечках", а о "ехать", вспоминая известный анекдот. Для нас важна система ПВО, противоракетное оружие и усиление помощи нам", – резюмировал эксперт.

Напомним, старший советник Конгресса Пол Массаро сообщил 9 октября, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и признании ее действий в Украине геноцидом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что США не спешат признавать РФ спонсором терроризма, ведь тогда активы этого государства на американской территории открываются для судебных тяжб граждан США и юридических лиц. Эти активы можно получить как компенсации за те или иные действия.

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