Почему США не выйдут из мирных переговоров и кому это выгодно: объяснение эксперта

США в роли посредника хотят видеть и в Москве, и в Киеве. / © ТСН.ua

Реклама

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя станет решающей и определит, останутся ли США в переговорах, или выйдут из них и сконцентрируются на других вопросах.

О том, какого развития событий можно ожидать, рассказала эксперт Рады внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест в разговоре с журналисткой ТСН.ua Кристиной Зеленюк.

«В этом случае следует это расценивать в первую очередь как переговорную позицию, как торг, как возможность повлиять на ситуацию. И мы видим, что вся переговорная американская команда заняла такой бизнес-подход, который продвигает сам Трамп. Они торгуются, давят и говорят, что все, они выходят [из переговорного процесса — ред.]. А короткий ответ будет — нет, американцы не уйдут», — объяснила Шелест.

Реклама

По ее мнению, об этом свидетельствует несколько весомых аргументов. И главный из них — то, что США в роли посредника являются самым выгодным вариантом для россиян.

«Поэтому они будут что-нибудь небольшое предлагать, что-то, возможно, демонстрировать. Оно может быть не настоящим, а очень демонстративным для картинки», — отметила эксперт.

Она добавила, что таким образом Кремль будет пытаться сохранить лояльное отношение Трампа как главного посредника и не слишком сильно его раздражать.

«Они считают, что могут гораздо больше манипулировать Трампом, чем кем-либо из европейских лидеров. Для Украины, разумеется, это выгодно, чтобы американцы в каком-то статусе оставались. Потому что многие другие страны мира, в частности европейские, смотрят на то, где находится интерес Соединенных Штатов. Или с нами они или куда-то они уходят. Ну и для самих США тоже, будем откровенно говорить», — отметила Анна Шелест.

Реклама

По ее словам, многие ожидали, что Трампу быстро удастся по крайней мере заморозить войну в Украине. Но этого, к сожалению, не произошло, и сейчас всем понятно, что и у самого президента США уже лопается «персональное терпение».

«Но есть все же советники вокруг, которые тоже постоянно объясняют, что то, каким образом закончится российско-украинская война, повлияет на главную проблему Трампа. Главной же проблемой он считает Китай. Поэтому Трамп понимает, если просто развернуться и уйти — это может серьезно ухудшить его позиции в других регионах мира, где он хотел бы казаться лидером, к которому прислушиваются, который может решить любую проблему. Единственное, что возможно, это снижение уровня заинтересованности. То есть, когда американцы скажут, ну окей, мы сами, мы заняты, мы можем заниматься чем-нибудь еще. И будут более открыты для того, чтобы европейские партнеры присоединились как дополнительные посредники. И, возможно, Европе даже отдадут первую скрипку по каким-то отдельным вопросам», — предположила эксперт «Украинской призмы».

Впрочем, она уточнила, что Европа — это не обязательно собственно ЕС. Например, в этой роли может выступить и Турция и ее президент Эрдоган, который также не прочь сыграть роль политического миротворца.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин играет с Трампом: выйдут ли США из переговоров? СМОТРИТЕ НАЖИВО!

Реклама