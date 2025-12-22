Почему стаж работы большой, а пенсия маленькая: неожиданный ответ

Пенсия в Украине

Даже за 40 лет стажа пенсия может оставаться невысокой, если официальная зарплата работника была низкой. Формула расчета пенсии в Украине учитывает и стаж, и зарплату, но их вес неравнозначен.

Так, пенсия по возрасту в Украине исчисляется по формуле, сообщает ТСН.ua:

П = Зп х Кз х Кс.

Где П — это пенсия, Зп — средняя зарплата по Украине за последние три года.

Кз — личный коэффициент зарплаты, то есть насколько ваша зарплата за весь период труда была больше, меньше или равнялась средней зарплате по стране в каждом месяце. Наконец Кс — коэффициент стажа. Если стаж, к примеру, 40 лет, то Кс = 0,4.

Рассмотрим наименее оптимальный в данном случае вариант: средняя зарплата на уровне минимальной, это 8000 грн, а стаж работы в 60 лет максимальный — 44 года, то есть человек начал трудиться в 16 лет.

По формуле пенсия будет: 15057 (Зп за три последних года) х 0,53 (Кз) х 0,44 (Кс) = 3511 грн.

Учитывая доплату за сверхурочный стаж, который для мужчин равен 9 годам (44–35 лет), для женщин 14 лет (44–30 лет), доплата за стаж будет соответственно 212 грн. и 330 грн.

Следовательно , «мужская» пенсия будет 3723 грн, «женская» — 3841 грн.

Почему так мало

Несмотря на большой стаж, размер пенсии сильно влечет низкую официальную зарплату. В формуле расчета пенсии стаж и зарплата неравноценные, большой стаж частично компенсирует низкий заработок.

