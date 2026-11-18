Инженер Анна Минюкова рассказала о строительстве тоннеля под Днепром / © ТСН

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В Киеве заявили о подготовке проекта тоннеля под Днепром и переговорах с американской компанией Robbins, готовой предоставить туннелепроходческое оборудование, научить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение. Однако пока неизвестны ни маршрут предстоящей переправы, ни ее стоимость. Об источниках финансирования и сроках реализации тоже речь не идет.

Инженерка путей сообщения, PhD в области строительства и гражданской инженерии Анна Минюкова объяснила ТСН.ua, почему пока нет признаков реальной готовности к строительству, а Киеву нужно готовиться к длительным проблемам с транспортным сообщением между берегами Днепра.

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Тоннель под Днепром: что на самом деле означают переговоры с Robbins

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины сообщило о рабочей встрече с представителями американской компании Robbins, производящей туннелепроходческое оборудование. Стороны обсудили подготовку проекта тоннеля под Днепром в Киеве. По информации ведомства, компания готова предоставить необходимую технику, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение работ.

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В министерстве объясняют необходимость альтернативной переправы по российским ударам по мостам столицы. Следующими этапами, по заявлению правительства, должно стать определение маршрута, проведение геологических исследований, расчет технических параметров, подготовка технико-экономического обоснования и поиск финансирования. Однако, как отмечает Анна Минюкова, само появление американской компании в переговорном процессе еще не означает, что Украина перешла к реальному проектированию или строительству.

«В основном создается впечатление, что правительство не готово к возможному развитию негативного сценария с атаками на мосты и сложным трафиком. Подобные заявления создают информационный шум, дают надежду на скорейшее решение ситуации и отвлекают от реальных проблем», — отмечает эксперт в комментарии ТСН.ua.

По ее словам, идею строительства тоннеля под Днепром активно рассматривали еще в 2022 году, но из-за того, что значительная часть информации о мостах и инфраструктуре подпадает под документы для служебного пользования или государственной тайны, общество услышало об этой идее только сейчас, после ударов РФ по столичным переправам.

«Сейчас отсутствуют какие-либо факторы, свидетельствующие о реальной готовности к подобному строительству», — отмечает Минюкова.

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Транспортного коллапса не избежать: что будет с мостами Киева

Для киевлян новость о тоннеле может звучать как обещание скорой альтернативы потерпевшим повреждения мостам. Однако, по оценке эксперта, рассчитывать на скорейшее строительство новой переправы не стоит. А главной проблемой остается защита существующей инфраструктуры от российских атак.

«Единственной возможной защитой для мостов является противовоздушная оборона, о дефиците ракет для которой регулярно заявляет президент. К сожалению, если такая тенденция будет сохраняться, а российские ракеты и дальше совершенствоваться — транспортного коллапса не избежать», — предупреждает Минюкова.

Она отмечает, что даже строительство новых переправ не будет гарантировать безопасность транспортного сообщения.

«Даже начавшееся строительство новых комбинированных переправ не изменит ситуации — они так же могут быть поражены или даже разрушены вражескими атаками», — отмечает эксперт.

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Критические проблемы с транспортом в Киеве уже есть. Как напоминает Минюкова, в результате ракетных поражений не курсирует метро по зеленой ветке через Южный мост, сроки восстановления не слишком оптимистичны, а вместо привычных шести полос движения запущена только одна. Аналогичная ситуация с ограничением пропускной способности возникла и на Северном мосту.

«Снижается пропускная способность, и логично, что имеющиеся мосты не смогут пропускать весь тот транспорт, что и до атак», — объясняет она и добавляет, что при таких условиях Киеву придется принимать непопулярные решения, в том числе ограничивать движение частного транспорта по мостам в часы пик.

«Городу вместе с государством необходимо принимать непопулярные решения, — например, ограничивать движение частного транспорта по мостам в час пик. Это позволит большему числу людей передвигаться между берегами, не стоя в пробке вместе со всеми», — считает эксперт.

А для этого нужна не только соответствующая организация дорожного движения, но и нравственная подготовка киевлян к необходимости пересесть с собственных автомобилей на общественный транспорт, отмечает Минюкова.

Киевлянам придется менять маршруты, работу и, возможно, место жительства

Для организации перевозок между берегами Днепра Киеву понадобится больше общественного транспорта и водителей. По словам экспертки, город активно ищет водителей автобусов, а от правительства ожидают увеличения процента бронирования для таких работников. Она объясняет, что из-за отсутствия полноценного бронирования с 2022 года большинство водителей находятся на фронте.

Однако даже расширение автобусного парка не решит всех проблем, если пропускная способность мостов будет ограничена, а транспортный поток будет оставаться большим. Поэтому, по мнению инженера, людям нужно уже сейчас говорить о возможных изменениях привычного образа жизни и логистики.

«Людям нужно честно говорить, что с началом атак на мосты движение между берегами будет затруднено: возможно, у кого-то есть возможность изменить место работы или проживания, чтобы не быть привязанным к ежедневному пересечению мостов», — отмечает эксперт.

Она обращает внимание, что подобные проблемы особенно актуальны для Запорожья, которое, по ее словам, меньше появляется в информационном пространстве, хотя ситуация с мостами там сложная.

«Более актуальна ситуация с этим в Запорожье, которое меньше появляется в информационном пространстве. Однако по Запорожским мостам почти ежедневно наносятся удары КАБами, а жители левого берега серьезно начали задумываться о необходимости эвакуации. Для Запорожья вопрос логистики по мостам более актуален из-за близости к линии фронта», — рассказывает Минюкова.

Может ли Киев запустить речной транспорт вместо мостов

Еще одним вариантом альтернативного сообщения между берегами Днепра может быть речной транспорт. Однако эксперт предостерегает, что его запуск не является простым решением, которое реализуется через несколько дней. Ведь, кроме самих судов, необходима инфраструктура. В частности, причалы, подъездные пути и стояночные места транспорта.

«Точечные решения по запуску речного транспорта возможны, но они не так просты как кажется. Навигация по Днепру закрыта с 2022 года, суда с тех пор не проходили ни одного технического обслуживания, нельзя просто пустить их на воду, не имея всех соответствующих разрешений, обеспечивающих безопасность. Для этого также необеденные причалы, подъезды пути и места для стоянки транспорта, это все отдельная инфраструктура, которую невозможно реализовать в один день и которая, впрочем, не сможет дать полноценного эффекта», — объясняет эксперт.

Robbins предлагает технику, но туннель еще не спроектирован.

Пока совсем непонятно и привлечение американской компании Robbins на шаге, когда, по официальной информации, еще нужно найти маршрут тоннеля, технические характеристики, провести геологические исследования и рассчитать цена проекта.

Да, Robbins специализируется на производстве туннелепроходческого оборудования, однако, по мнению Минюковой, прежде всего следует определить инженерные нужды, сравнить возможные варианты реализации и только после этого выбирать технологии и оборудование.

По сообщению министра, речь идет именно о том, что компания готова предоставить необходимую технику, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение работ. В то же время речь идет о привлечении источников финансирования.

Стоимость туннелепроходческого оборудования зависит от диаметра, геологических условий, глубины залегания, комплектации и вспомогательного оборудования. В качестве примера Минюкова приводит контракт, заключенный в мае 2026 года с Robbins на поставку туннелепроходческого комплекса типа EPB диаметром 9,26 м для проекта медного рудника Santa Cruz в США. Его стоимость составила 64,71 млн. долларов, или около 3 млрд грн.

Эксперт также обращает внимание, что на рынке есть другие производители туннелепроходческого оборудования, в частности немецкая компания Herrenknecht AG.

«В настоящее время министерство отталкивается не от нужды, а от предложения», — заключает Минюкова.

По ее словам, сначала нужно определить все исходные данные, провести технико-экономическое сравнение нескольких вариантов с привлечением разной техники, выбрать наиболее целесообразный вариант, выполнить полноценное проектирование, которое пройдет экспертизу, определить конечную стоимость проекта, выбрать генподрядчика, и только тогда решать, какой именно техникой будут выполнять работы.

«Иной подход сам по себе создает дискриминационные условия и не является прозрачным», — отмечает эксперт.

Тоннель может стать платным: кто будет финансировать строительство и отвечать за переправу

Пока неизвестно, кто будет заказчиком, владельцем и оператором будущего тоннеля, а также, за какие средства его будут строить. По оценке Минюковой, если проект перейдет к реализации, заказчиком, скорее всего, могло бы выступить Агентство восстановления. Однако вопрос финансирования и последующей эксплуатации остается открытым.

Она отмечает, что тоннель — сложное инженерное сооружение, в котором необходимо предусмотреть противопожарные системы, резервную вентиляцию, сценарии реагирования на аварии и другие системы безопасности. Для этого требуются опытные специалисты.

Минюкова считает государственно-частное партнерство лучшим форматом для реализации таких проектов. В то же время, если тоннель станет единственным или единственным безопасным вариантом движения через Днепр, платный проезд, по ее мнению, будет недопустимым.

«Государственно-частное партнерство — лучший формат для таких проектов. Но в условиях, когда это должно стать единственным или единственным безопасным вариантом движения через Днепр — платный проезд не допустим», — отмечает Минюкова.

По другому сценарию эксперт допускает формат DFBO (Design-Finance-Build-Operate), при котором частный партнер финансирует проект, отвечает за проектирование, строительство, обслуживание и получает долгосрочное право на доступ к объекту.

Эта модель связана с концепцией LCC (Life Cycle Contracts) — контрактов жизненного цикла. Бизнес в этом случае не только реконструирует или строит объект, но и управляет им в течение определенного договором срока или до возврата инвестированного капитала. Это создает стимул для частного партнера применять эффективные решения еще на стадии проектирования, ведь экономия на эксплуатации может стать его доходом.

Однако эксперт предостерегает от риска, что государство может взять на себя финансовые обязательства, которые не удастся компенсировать, если туннель окажется непопулярным среди пользователей.

«Главное в таком формате не остаться государству в долгах, если вдруг никто не захочет пользоваться платным тоннелем», — отмечает Минюкова.

По ее словам, городу и государству нужно уже сейчас готовиться к тому, что логистика между берегами Днепра будет усложнена, а привычный комфорт придется менять.

«Продолжая пятый год жить в такой войне, невозможно продолжать сохранять весь тот комфорт, к которому мы привыкли», — заключает Анна Минюкова.

Напомним, накануне из-за повреждений в результате ночной российской атаки Киева закрыли Северный и Южный мосты столицы.

Ранее советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов («Флэш») отмечал, что паромные и понтонные переправы в Киеве могут быть лишь аварийным решением для перевозки очень важных грузов. Но такие конструкции уязвимы к ударам дронов и ракет. В то же время , альтернативой он назвал именно тоннель под Днепром.

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