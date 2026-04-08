Почему Трамп отменил "адскую ночь" и какие условия выдвинул Тегеран для окончания конфликта: подробности

Трамп согласился на перемирие с Ираном / © Главред

Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Пакистана и Китая договорились о временном прекращении огня. Дональд Трамп, который еще несколько часов назад угрожал «стереть иранскую цивилизацию», объявил о разблокировании стратегического Ормузского пролива. Однако версии сторон относительно условий мира кардинально различаются.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США ТСН Ольги Кошеленко.

«Адская ночь» отменяется

Ночь, когда Вашингтон был готов разбомбить все мосты и электростанции Ирана, завершилась неожиданным компромиссом. Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что соглашается приостановить удары на 14 дней. Главным достижением он назвал открытие Ормузского пролива для мирового судоходства.

«Я согласен приостановить бомбардировки на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня! Мы уже перевыполнили все военные цели и приблизились к окончательному соглашению по долгосрочному миру на Ближнем Востоке», — заявил он.

Однако в Иране настроены не так оптимистично. Министр иностранных дел Аббас Арахчи подчеркнул: пролив будет открыт только под полным координационным контролем иранских вооруженных сил и с определенными «техническими ограничениями».

Чего хочет иранский режим

Трамп заявил, что получил от Ирана мирный план из 10 пунктов, который он считает «базой для переговоров». Впрочем, американские СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают: этот документ фактически требует от США признать поражение.

Требования иранского плана включают:

Полный вывод американских войск из региона.

Выплату компенсаций Ирану за санкции.

Официальное согласие США на обогащение урана Тегераном.

Отмену всех резолюций Совбеза ООН по Ирану.

Роль Пакистана и Китая

По данным дипломатических источников, перемирие стало результатом безумного давления Пакистана и срочного вмешательства Китая — ключевого партнера Ирана. Пекин, очевидно, не заинтересован в большой войне, которая бы окончательно парализовала поставки нефти.

Уже в эту пятницу представители Вашингтона и Тегерана должны встретиться в Исламабаде для первого раунда переговоров.

