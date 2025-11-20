Почему Трамп спешит завершить войну в Украине: в США рассказали

Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки ввели «агрессивный тайминг» для продвижения мирного урегулирования между Украиной и Россией. Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, объяснил, что этот темп диктуется желанием президента Трампа как можно быстрее прекратить войну, а также критическими обстоятельствами в Украине.

Об этом сказал американский чиновник во время встречи с журналистами в Киеве.

На вопрос журналистов, можете ли он объяснить, что означает этот «агрессивный график», он ответил:

«Если вы наблюдали за президентом Трампом, когда я говорю агрессивный график, то этот график на его условиях. То есть прямо сейчас, как можно скорее. Это график, по которому мы работаем. И это мандат, который секретарь Дрисколл оказал нам на помощь».

Высокопоставленный чиновник подтвердил, что делегация США провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув его ключевую роль в этих дискуссиях.

«Мы встречались с президентом Зеленским, и очевидно, он играет важнейшую роль в руководстве украинской стороной этой дискуссии. В этом нет сомнений», — сказал чиновник.

Чиновник подчеркнул, что срочность вопроса вызвана рядом критических факторов, касающихся непосредственно Украины:

Энергетическая ситуация – необходимость действовать из-за угрозы энергетической инфраструктуре.

Зимние потребности – вопрос обеспечения потребностей украинцев этой зимой.

Гуманитарный аспект — желание прекратить убийства, ссылаясь на недавние жертвы среди мирного населения.

«Есть так много элементов этой войны, которые абсолютно критичны, и вы слышали, как президент Трамп снова и снова говорит о своем желании прекратить убийства. И это действительно то, что движет им по этому делу, не правда ли? 25 мирных жителей минувшей ночью…», — прокомментировал чиновник.

Отвечая на вопрос, является ли 28-пунктный мирный план основой для продвижения мира, чиновник уклонился от прямого ответа, отметив, что не будет «вдаваться в дипломатические переговоры».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дану Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Также сообщалось, что временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Соединенные Штаты испытывают «большой импульс» в продвижении к завершению войны между Украиной и Россией. Она отметила беспрецедентную дипломатическую активность, которая состоялась в последние дни.