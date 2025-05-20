Почему Трамп "ведется" на заявления Путина: военный эксперт указал на нюансы

Путин / © ТСН

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Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко объяснил, что Трамп восхищается российским диктатором Путиным, а потому все чаще принимает его точку зрения и давит на Украину.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Военный эксперт отметил, что российский диктатор задабривает Трампа, чтобы тот давил на Украину.

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«Сейчас ситуация зашла в телефонный режим переговоров, которые инициировал Трамп. По моему мнению, разговор в очередной раз закончится ничем, потому что Трамп проигрывает Путину, им руководит банальное тщеславие. Он радуется подаркам вроде золотого самолета или породистого верблюда альбиноса, а судьба Украины его волнует меньше всего. Путин это хорошо видит и использует его пороки. Поэтому и тянутся эти бесконечные телефонные переговоры. Российский диктатор просто пытается дожать Трампа, чтобы тот дожал Украину быть более сговорчивой», — говорит Игорь Романенко.

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