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Почему Трамп "ведется" на заявления Путина: военный эксперт указал на нюансы
Военный эксперт объяснил, почему разговоры Трампа и Путина опасны для Украины.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко объяснил, что Трамп восхищается российским диктатором Путиным, а потому все чаще принимает его точку зрения и давит на Украину.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Военный эксперт отметил, что российский диктатор задабривает Трампа, чтобы тот давил на Украину.
«Сейчас ситуация зашла в телефонный режим переговоров, которые инициировал Трамп. По моему мнению, разговор в очередной раз закончится ничем, потому что Трамп проигрывает Путину, им руководит банальное тщеславие. Он радуется подаркам вроде золотого самолета или породистого верблюда альбиноса, а судьба Украины его волнует меньше всего. Путин это хорошо видит и использует его пороки. Поэтому и тянутся эти бесконечные телефонные переговоры. Российский диктатор просто пытается дожать Трампа, чтобы тот дожал Украину быть более сговорчивой», — говорит Игорь Романенко.
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