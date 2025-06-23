Почему цены на черешню в Украине заоблачные: фермеры и ученые объяснили, что влияет на стоимость

Черешня / © Pixabay

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В Украине во время сезона черешню продают от 150 до 250 гривен. Фермеры сетуют: большинство будущего урожая вымерзло во время весенних заморозков, некоторые деревья стоят — вообще без плодов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Почему урожай черешни в этом году такой низкий

Оксана Овчаренко на заработки из соседнего села приезжает уже лет двадцать. Она говорит, что в мирное время на черешне можно было заработать на поездку на 2 недели на море. Впрочем, в этом году такого заработка у нее не будет.

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«Сейчас люди 40-60 кг собирают. Раньше от 80 до 100 и это была норма. В этом году очень навредил мороз, черешни мало», — говорят фермеры.



А на более двух тысячах деревьев — плодов вообще почти нет, жалуется Вячеслав Литовченко. Он руководит этим предприятием с 2013, но такого провального года еще не помнит.

«На нашем предприятии выращивается 15 сортов черешен на площади 55 га. Это примерно 10 тысяч деревьев. Заморозки в этом году были дважды в апреле и они очень повредили урожай. Примерный урожай на дереве 2-10 кг. Это 20% от прошлого года», — говорит Вячеслав Литовченко.

От убытков, говорит, не спасет даже повышение стоимости продукции. Вслед за фермерами цены — мгновенно изменили и продавцы на местных рынках. Люди присматриваются, возмущаются, но покупают.

Что говорят на рынках

На одном из столичных рынков черешню продают от 150 гривен за кило — это если брать оптом. В розницу — от 180 гривен.

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В профильной ассоциации предупреждают: ждать значительного удешевления черешни в этом году уже не стоит. Ведь из-за заморозков погибло около 60 процентов урожая в большинстве регионов Украины.

Что говорят ученые

На Киевщине на площади 1,5 гектара собрано 26 лучших сортов отечественной селекции. Это — Институт садоводства. Доктор сельскохозяйственных наук Елена Кищак ведет к деревьям, обильно облитым черешнями. Елена Анатольевна рассказывает: столичный регион расположен в зоне лесостепи. Здесь деревья мороз повредил меньше. Поэтому совсем без черешен украинцы точно не останутся.

В то же время, потери некоторые фермеры несут не только из-за непогоды, но и потому что неправильно обустраивают сады и ухаживают за ними, говорит Елена.

«Это удается именно подбором оптимального типа сада, обеспечением микроклимата в саду, формы кроны, чтобы это не были очень плотные сады, как сейчас модно», — говорит она.



Важно также подобрать сорта, которые подходят для конкретного региона и чтобы выдержали любые удары стихии. Однако, этим правилом, фермеры часто тоже пренебрегают.

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Сорт Этика, по словам Елены Кищак, получили на Бахмутской опытной станции много лет назад. Такие же учреждения были еще в нескольких местах, которые сейчас или под оккупацией, или предположительно уничтожены. Хотя, к счастью, коллекции полностью не потеряны: их удалось продублировать.

В этом сезоне на оккупированных территориях даже хотели увеличить объемы сбыта ворованной украинской черешни в Россию. Впрочем, почти весь урожай — вымерз и бизнес провалился

Елена из Института садоводства верит, что захваченные россиянами территории вскоре освободят. Ведь селекция сортов на этих землях — очень важна и для науки, и для фермеров.

Ну а сами фермеры надеются: в следующем году коварных весенних заморозков не будет. И они смогут собрать щедрый урожай.

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