Почему у Путина заговорили о прекращении войны в Украине: эксперт объяснил заявление Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заговорил о необходимости остановить "специальную военную операцию" в Украине из-за больших потерь среди российских наемников. Впрочем, в окружении президента РФ Владимира Путина вряд ли прислушаются к мнению Пригожина.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Мнение Пригожина мало кто будет учитывать. То, что он говорит — политическое заявление, которое имеет целью просто прикрыть то, что скоро террористическая организация "вагнеровцев" будет стремительно терять кадровый ресурс. Они уже понесли колоссальные потери, ему не будет, кем воевать. Отсюда этот вой и нытье о том, что нужно прекращать. Это объясняется тем, что "вагнеровцы" понесли потери, им не хватает людей", — объяснил Мусиенко.

По словам эксперта, медийная активность Пригожина также объясняется желанием сделать политическую карьеру:

"Плюс Пригожин на волне своей популярности и медийности в России почувствовал, что он якобы влияет на какие-то процессы и может делать заявления, которые могут трактоваться альтернативно мнениям власти. В то же время он за войну, но это видит несколько иначе. И он таким образом пытается консолидировать вокруг себя определенные сообщества фашистов и шовинистов, чтобы на будущее иметь некий политический капитал и участвовать в активной политике".

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку, по его словам, "цель спецоперации была достигнута".

Пригожин опубликовал статью, в которой отметил, что Россия "захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым". Он призвал Кремль "закрепиться на уже имеющихся территориях" и "поставить какую-то жирную точку в СВО".

В России статья Пригожина вызвала бурную реакцию – террорист Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил руководителя ЧВК "Вагнер" в измене.

В свою очередь, украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен объясняет статью Пригожина опасениями, что наемников ЧВК "Вагнер" во время контрнаступления ВСУ выбьют из Бахмута.

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