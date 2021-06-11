Почему УЕФА пошел на уступки россиянам и запретил лозунг на форме украинской сборной: версии

Новая форма украинской сборной по футболу изрядно раздражает россиян.

Новая форма украинской сборной по футболу наделала шума. В России возмутились тем, что карта включает оккупированные Крым и Донбасс. А именно за надпись "Героям слава!" на внутренней стороне воротничка — сейчас и развернулась нешуточная борьба. Сейчас все в ожидании окончательного решения УЕФА — сейчас в Риме продолжаются баталии между представителями УЕФА и президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.

Новая форма украинской сборной по футболу изрядно раздражало россиян. После их жалоб УЕФА решила запретить надпись "Героям слава!" на футболках украинских ребят, — говорится в сюжете ТСН.19 30 10 июня.

Видео с презентации формы четыре дня назад подожгло российское информпространство. В презентации новой формы для нашей сборной соседи увидели сразу два болезненных шипа. Первый — украинский временно оккупирован россиянами Крым и второй — официальное воинское приветствие.

Российская пропаганда и чиновники всегда работают в унисон. Спортивные функционеры Кремля сразу начали подавать жалобы в европейскую федерацию футбола. Несмотря на то, что дизайн новой формы был согласован УЕФА еще в конце прошлого года, сейчас, после исков России решили убрать слова "героям слава". Будто бы в сочетании с фразой "Слава Украине" они несут милитаристскую окраску. А вот — карту оставили неизменной, вместе с Крымом.

Действительно эта форма придает сил — пока говорить рано, но первый матч, который мы провели именно в ней — был выигрышным — 4-0. Именно после него главный тренер сборной Андрей Шевченко прокомментировал реакцию россиян.

Новым нарядом наших футболистов щеголял и президент Зеленский. Ему подарили именную футболку с номером 95. Уже в ОП заявили, что фраза "Героям слава", которую УЕФА требует убрать, записанная в "душе каждого украинца".

Еще одну футболку украинская федерация передала американскому посольству. Там тоже новый орнамент пришелся по вкусу.

Однако, несмотря на решение УЕФА пока точно не известно, какой именно окончательно будет форма. Украинские футбольные чиновники начали переговоры с европейскими.

Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Оно футбольное и именно поэтому был утвержден УЕФА.

Почему УЕФА так резко изменил уже согласован дизайн украинском формы в угоду России? Между версий называют фактор "Газпрома". Эта российская газовая компания является официальным спонсором ряда футбольных соревнований, среди которых и чемпионат Европы. Сейчас официальная страница Евро-2020 уже красная от сотен сообщений от украинских пользователей, которые пишут "Слава Украине — Героям слава".

Напомним:

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украины посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым — это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговый скандал и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговый скандал и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

Новости мира: почему УЕФА пошла на уступки россиянам и запретила лозунг на форме украинской сборной

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