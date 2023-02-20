Почему Угледар является принципиальным для россиян: объяснение военного

Пока ВСУ удерживают Угледар, то грозят россиянам быстрым ударом на Мариуполь.

Ситуация на Угледарском направлении до сих пор сложная, оккупанты бросают все усилия для прорыва украинской обороны.

Почему Угледар для россиян принципиален для захвата, пояснил военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов в интервью ТСН.ua.

"Так или иначе враг откусывает маленькие участки фронта — где-то он захватывает, а мы потом контратакуем и это возвращаем. Сейчас ключевым моментом для понимания является то, что те войска, которые собрали для наступления, разбиты и эти бригады выведены сейчас для восстановления ". Очевидно, что будет какая-то пауза по отношению к штурмам, хотя я думаю, что артиллерийские удары по Угледару не будут прекращаться. Однако врагу понадобится неделя-две, чтобы собрать новые силы для нового штурмового удара", — считает Андрусов.

Военнослужащий отметил, что Угледар для россиян является принципиальным местом: "Они должны приложить максимум усилий, чтобы его уволить. Поэтому ожидаем, что там полежит еще не одна тысяча российских военных".

Андрусов объяснил, что пока ВСУ удерживают Угледар, то угрожают россиянам быстрым ударом на Мариуполь. Более того, враг не может продвигаться к северу от Бахмута, Славянска, Константиновки, если не решит вопрос относительно Угледара.