Почему Украина атаковала сразу несколько аэродромов в РФ: авиаэксперт указал на интересную деталь

Эксперт объяснил атаку на аэродромы в РФ / © Pixabay

Реклама

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему Украина атаковала сразу несколько военных аэродромов в России.

Об этом он рассказал в интервью ведущей ТСН Маричке Падалко.

Эксперт пояснил, что проводить такую операцию важно было одновременно на всех военных аэродромах.

Реклама

«Опять таки, это дало возможность нам одновременно поразить большое количество бортов. Если бы, например, на час позже или на час раньше, на каком-то аэродроме началась операция, безусловно, борта на других аэродромах поднялись бы в воздух, понимая угрозу. Поэтому здесь важно было сделать одновременно по всем основным аэродромам», — пояснил он.

Напомним, 1 июня СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ. Одновременно было поражено четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессора: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.