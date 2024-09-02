Почему Украина атакует российские нефтебазы и что может стать целью ракеты-дрона "Паляниця": объяснение экспертов

Силы обороны Украины своими силами дотягиваются до российских нефтебаз. Известно о большом количестве успешных попаданий.

Об этом идет речь в материале корреспондентки ТСН. Неделя Оксаны Родионовой.

Что известно об ударах по РФ

Накануне украинские дроны-камикадзе атаковали сразу 15 регионов вместе с Москвой. Беспилотники точно взорвали подачу газа на Конаковскую ГРЭС и саму электростанцию в Тверской области. Она входит в топ-10 самых больших теплоэлектростанций России. И теперь у нее похоже серьезные проблемы.

Атака по РФ

Добрались ночью и в Каширскую электростанцию в Московской области. На этой неделе наши атаковали и одну из самых больших на европейской части России 7-ми блочную Рязанскую теплоэлектростанцию. Высокоточные украинские обломки достались НПЗ в Москве.

Попадания в РФ

На этой неделе пылало и на настоящем топливном гиганте – крупнейшем в России Омском нефтеперерабатывающем. Мощность 20 млн. тонн переработанной нефти. Это как все украинские НПЗ до войны вместе. Но больше всего шокировало россиян расстояние – 2 400 километров от нашей границы.

В России около 30 крупных НПЗ и еще 80 малых. Крупнейшие в Омске, Рязани, Волгограде, Туапсе, на территории Санкт-Петербурга. Системно мы начали по ним избивать в прошлом году. Зацепили их уже около полутора десятков. Некоторым доставалось повторно. Летом мы несколько изменили тактику – целиться начали преимущественно по нефтебазам. Пылали десятки по всей России.

Нефтебаза в Пролетарске в трех сотнях километров от оккупированной Донетчины горела рекордные 13 дней. Дым от пожара тянулся более чем на 60 км. Десятки цистерн с горючим уничтожены до основания. Там могло быть до 100 тысяч тонн горючего. Пламя досталось даже к жилым домам.

Отсреди не могут потушить нефтехранилище "Атлас" тоже на Ростовщине.

"Это лето действительно стало жарким! Но главное мы должны понимать о том, что температура поддерживается постоянно. Потому что без горюче-смазочных материалов ни один танк не поедет", — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

А еще нефть – это деньги для войны в Украине. Россияне вынуждены продавать сырье. Как следствие – цена нефти на мировом рынке начала падать, а не расти. Чего так опасались наши западные партнеры. Дефицит бензина испытывает и российская армия, и гражданские, цены растут, социальное недовольство тоже.

Пожар в РФ

Дрон в Башкирии и Кировской области

Первый рекорд дальности взяли 9 мая – наш дрон достался нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии. А на этой неделе украинские дроны-камикадзе впервые залетели в Кировскую область. И там дотянулись до складов с нефтепродуктами. Энергетические эксперты говорят, у оккупантов убытки на миллиарды.

Но не только единственными нефтебазами. Целями были авиабазы, склады боеприпасов, командные центры. В конце августа мы утопили в море целый паром с нефтью.

У РФ нет дня, чтобы что-то не взрывалось и не пылало. И эта эффективность вырастет еще. Пока наши западные партнеры никак не решаются позволить нам бить их оружием по законным военным целям в России, за дело может взяться наша "Паляница". Основные характеристики засекречены. Известно, что она оснащена турбореактивным двигателем. Военные эксперты прогнозируют, что если Украина запустит еще и производство своих баллистических ракет, дела у РФ ухудшатся. В частности, эксперты прогнозируют удары по военным аэродромам.

Российская нефть хорошо горит! Сколько российских НПЗ уже разрушено?

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