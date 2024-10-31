Почему Украина отдала ядерное оружие и как на нее давили – стенограммы из разговоров Клинтона, Ельцина и Кучмы

В 1990-е Москва объединила усилия с Вашингтоном, чтобы с помощью давления забрать у Украины ядерное оружие.

Об этом свидетельствуют рассекреченные разговоры президента США Билла Клинтона и первого президента России Бориса Ельцина, говорится в эксклюзивном проекте ТСН "USA-UA: Секретні файли Білого дому" журналістки Ольги Кошеленко.

После инаугурации публично президент Кучма говорил о необходимости дружбы с Россией. Но через несколько дней после инаугурации в телефонном разговоре с Клинтоном он говорил совсем не то, что на встречах с избирателями.

"Сегодня у Украины есть два пути. Первый – стать экономически могущественным государством. Второй – это распад Украины, и наш путь в этом направлении только вместе с Россией. Я откровенно против второго пути, но и нынешняя экономическая ситуация откровенно беспокоит меня", – говорил Кучма, о чем идет речь в стенограмме его разговора с Клинтоном от 21 июля 1994 года.

Вскоре после этого Клинтон принял в Белом доме своего нового друга – президента России Бориса Ельцина. Разговор оборачивается, в частности, и вокруг того, как заставить Украину присоединиться к Соглашению о нераспространении ядерного оружия.

Клинтон и Ельцин обмениваются любезностями во время визита предшественника Путина в Вашингтон.

"Нам нужно нажать на них, чтобы они присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия до саммита в Будапеште. И мы должны позаботиться, чтобы они получили что-то вместо этого", – говорил Клинтон.

Как Ельцин и Клинтон давили на Кучму, чтобы тот согласился отдать ядерное оружие

"О Украине вообще. Мы должны нажать на нее изо всех сил. Мы же подписали Трехстороннее соглашение. Мы трое, и что теперь? Я должен посетить Украину в ноябре. Прижалу Кучму к стене: соглашение о нераспространении ядерного оружия, или они не получают ни газа, ни нефти!", – отвечал тогдашнему главе Белого дома Борис Ельцин.

В свою очередь присутствовавший на встрече тогдашний вице-президент США Альберт Гор попросил Ельцина "сильно не давить" на Кучму.

Через несколько месяцев Кучма тоже приехал в Вашингтон с первым в истории двусторонних отношений государственным визитом.

Президент Клинтон в приветственной речи называет его украинским Рузвельтом – 32-й президент США вошел в историю как выведший Америку из великой депрессии 1930-х. Сравнение более чем комплементарное.

Несмотря на праздничную атомсферу, Кучма приехал за помощью, без которой страна просто не выживет. Это была последняя встреча президентов Украины и США перед подписанием Будапештского меморандума. В нем ядерные государства, включая Америку и Россию, в обмен на ядерное оружие предоставят Киеву в украинской копии документа — гарантии, в англоязычной это назвали скромнее — заверения безопасности.

"Все понимали, что из затянувшегося кризиса относительно безъядерного статуса надо каким-то образом вырваться. Ну и таким образом появился этот Будапештский меморандум, хотя в кулуарах на то время все прекрасно понимали, что это не гарантии, это декларации", – вспомнил экс-глава Минкульта Александр Ткаченко, который в 1994-1999 годах был ведущим программы "Послемова".

По словам посла США в Украине (1998-2000) Стива Пайфера, США надеялись, что удастся сформировать с Россией такие отношения, "когда Россия будет по-настоящему доброкачественной силой".

"Не будет угрожать соседям, не будет угрожать Европе и трансатлантическому сообществу. Мы надеялись, что работаем ради этого. К сожалению, мы ошиблись в расчетах", — признал дипломат.

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