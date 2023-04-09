Почему украинцы боятся ходить к психологам и как это изменить: советы специалиста

Проблемы с психическим здоровьем довольно распространены, около 165 млн человек в Европе, что составляет примерно 38% всего населения, имеют психические расстройства.

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О том, что стигма в сфере психологического здоровья — рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

Наиболее распространенным психическим расстройством является депрессия. Во избежание ярлыков и предотвращения дискриминации некоторые страны, например, Великобритания, все чаще используют термин «эмоциональный дистресс» вместо психических расстройств, и термин «пользователь медицинских услуг» вместо слова «пациент».

По статистке Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения, только один человек из трех получает необходимую квалифицированную помощь при депрессии. Также нужно понимать, что значительное количество людей в Украине вообще не обращается к специалистам, поэтому психические болезни не то чтобы не существуют, а просто часто недиагностированы в нашем обществе.

Одной из важных причин распространенности психических расстройств и человеческих страданий есть существование стигмы – негативного отношения к проблемам с психическим здоровьем. При этом эта стигма существует на разных уровнях общества: общественности, организаций, работодателей и коллег, друзей и семьи. Под влиянием такого массива негативного отношения лицо, имеющее проблемы с психическим здоровьем, начинает и само формировать негативное пристрастное отношение к себе, чем значительно усугубляет ситуацию.

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Почему люди так боятся психических расстройств? Есть много разных причин, однако у Украины как постсоветского общества есть своя специфика. Во-первых, лечение психических расстройств происходило на уровне самопомощи, или, если ситуация стремительно ухудшалась, личность оказывалась в специализированных психиатрических клиниках. То есть не существовало ни одного первичного или вторичного звена, которое могло бы оказать первую необходимую психологическую помощь. В мире представителями первичного и вторичного звеньев в области психического здоровья являются клинические психологи.

Во-вторых, психиатрия в Советском Союзе отождествлялась с инструментом политических репрессий и заказных убийств. Поэтому сама мысль о лечении в психиатрических клиниках внушала не просто страх, а ужас.

И, наконец, совместно с другими странами, мы имеем такие проблемы, как низкая осведомленность о природе психических расстройств; убеждение в том, что они не лечатся; негативные стереотипы, не подтверждаемые практикой (например, что лица с психическими расстройствами опасны для общества, хотя статистка показывает, что большинство преступлений совершаются психически здоровыми людьми); распространение мифов о психическом здоровье средствами медиа.

Можем ли мы повлиять на стигматизацию в области психического здоровья? Да конечно. Следует помнить, что каждый из нас может улучшать ситуацию и развенчивать мифы, приводящие к дискриминации и стигматизации лиц с психическими расстройствами. Необходимо понять, что отношение каждого из нас к проблемам психического здоровья может улучшить ситуацию для наших близких. Для этого нужно делать простые вещи.

Вот наши рекомендации от Украинского центра психотравмы.

Если Вы заметили, что кто-то из Ваших близких не хорошо себя чувствует, спросите, все ли в порядке? Поинтересуйтесь, можете ли Вы помочь?

Внимательно слушайте человека, дайте их пространство и время высказаться о своих переживаниях, попробуйте увидеть ситуацию его глазами.

Будьте терпеливы и терпимы. Иногда рассказ о переживаниях может быть долгим, не перебивайте собеседника, возможно, именно Вы и раз спасаете чью-то жизнь.

Помогите человеку быть собой. Даже если у нее сложные времена, она увлекалась чем-то раньше, попробуйте приобщить ее к тем видам деятельности, которые для нее когда-то были важны.

Спросите, как и чем Вы можете помочь прямо сейчас.

Важно помнить, что наше тело и психика – это единственная сложная материя, которая время от времени испытывает определенные потрясения. Это нормально и естественно. Поэтому не будем равнодушны к нашим ближним, будем беспокоиться друг о друге, и если нужна профессиональная помощь, не будем медлить со временем, ведь все болезни физические и психические нуждаются в профилактике, своевременной диагностике и лечении.

Напомним, что ранее мы писали о том, что такое синдром годовщины и как с ним бороться.

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