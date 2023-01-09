Почему Украине дают больше оружия: эксперт рассказал о трех сценариях окончания войны от Запада

Эксперт не исключает, что Запад действительно мог убедиться в необратимости украинской победы. Однако рассматривает и другие варианты.

На Западе три видения, как может закончиться война в Украине.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Мы – Украина" в рамках общенационального телемарафона.

"Запад видит, что у украинской армии есть необходимый потенциал и если его поддержать, дать необходимые инструменты, то украинские Силы обороны способны пойти в атаку нанести врагу серьезное поражение", – сказал Мусиенко, комментируя новые оборонную помощь Украине.

Эксперт не исключает, что Запад действительно мог убедиться в необратимости украинской победы и теперь делает все, чтобы эта победа наступила как можно быстрее. Однако рассматривает и другие варианты.

"Мы не будем откровенны до конца, если не скажем, что есть и другие подходы. Что возможно перемирие должно наступить, но на гораздо более выгодных для Украины условиях. Возможно, это не будет тотальное российское поражение", – предположил аналитик. По его словам, есть три подхода.

Первый подход

это украинский подход, сплачивающий вокруг себя Запад – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Второй подход

"Походный (от первого): те, кто говорят "да, мы вас поддерживаем", и территориальная целостность Украины – это базовая ценность, но давайте попытаемся отвоевать юг, выйти на границы 23 февраля, а затем включить дипломатию по Крыму и ОРДЛО", – объясняет Мусиенко.

Третий подход

"Мол, "сколько отвоюете, столько будете иметь и установите перемирие", — сказал эксперт. По его словам, первый и второй подходы сейчас побеждают. Третий больше на маргинесе.

Что нужно для окончания войны

Благоприятная обстановка.

консолидированная позиция западных партнеров

"Ибо некоторые говорят мол "вы сейчас разбейте их, пока они будут наращивать силы, Путин умрет или с ним что-то случится и после Путина пойдем дальше в атаку", – говорит аналитик.

Что делать с Россией

По словам Мусиенко, Украина должна убедить партнеров, что распад России это не так страшно, как им может казаться и хуже не будет. Он отмечает, что все больше аналитиков на Западе начинают склоняться к этому мнению.

Фактор Китая

Эксперт отмечает, что о распаде РФ размышляет и Китай.

"Почему не дают оружия России. Не потому, что Си Цзиньпин поддерживает Украину или Запад, а потому, что видит, что Россия не в состоянии. Если бы ВПК Китая начала работать на Россию, нам было бы гораздо сложнее", — резюмирует эксперт.

По его мнению, Пекин не забыл, что часть российского Дальнего Востока в XIX веке принадлежала Китаю. И именно с подачи Китая такие напоминания периодически появляются в западной прессе, говорит Мусиенко.