Почему Украине дают больше оружия: эксперт рассказал о трех сценариях окончания войны от Запада

Эксперт не исключает, что Запад действительно мог убедиться в необратимости украинской победы. Однако рассматривает и другие варианты.
На Западе три видения, как может закончиться война в Украине.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Мы – Украина" в рамках общенационального телемарафона.
"Запад видит, что у украинской армии есть необходимый потенциал и если его поддержать, дать необходимые инструменты, то украинские Силы обороны способны пойти в атаку нанести врагу серьезное поражение", – сказал Мусиенко, комментируя новые оборонную помощь Украине.
Эксперт не исключает, что Запад действительно мог убедиться в необратимости украинской победы и теперь делает все, чтобы эта победа наступила как можно быстрее. Однако рассматривает и другие варианты.
"Мы не будем откровенны до конца, если не скажем, что есть и другие подходы. Что возможно перемирие должно наступить, но на гораздо более выгодных для Украины условиях. Возможно, это не будет тотальное российское поражение", – предположил аналитик. По его словам, есть три подхода.
Первый подход
это украинский подход, сплачивающий вокруг себя Запад – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.
Второй подход
"Походный (от первого): те, кто говорят "да, мы вас поддерживаем", и территориальная целостность Украины – это базовая ценность, но давайте попытаемся отвоевать юг, выйти на границы 23 февраля, а затем включить дипломатию по Крыму и ОРДЛО", – объясняет Мусиенко.
Третий подход
"Мол, "сколько отвоюете, столько будете иметь и установите перемирие", — сказал эксперт. По его словам, первый и второй подходы сейчас побеждают. Третий больше на маргинесе.
Что нужно для окончания войны
- Благоприятная обстановка.
- консолидированная позиция западных партнеров
"Ибо некоторые говорят мол "вы сейчас разбейте их, пока они будут наращивать силы, Путин умрет или с ним что-то случится и после Путина пойдем дальше в атаку", – говорит аналитик.
Что делать с Россией
По словам Мусиенко, Украина должна убедить партнеров, что распад России это не так страшно, как им может казаться и хуже не будет. Он отмечает, что все больше аналитиков на Западе начинают склоняться к этому мнению.
Фактор Китая
Эксперт отмечает, что о распаде РФ размышляет и Китай.
"Почему не дают оружия России. Не потому, что Си Цзиньпин поддерживает Украину или Запад, а потому, что видит, что Россия не в состоянии. Если бы ВПК Китая начала работать на Россию, нам было бы гораздо сложнее", — резюмирует эксперт.
По его мнению, Пекин не забыл, что часть российского Дальнего Востока в XIX веке принадлежала Китаю. И именно с подачи Китая такие напоминания периодически появляются в западной прессе, говорит Мусиенко.
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