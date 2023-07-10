Почему Украине не дали ПДЧ на саммите НАТО в 2008 году – экс-министр обороны Ехануров рассказал кулуарные подробности

Бухарестский саммит НАТО состоялся 15 лет назад, в 2008 году. Тогда у Украины была реальная возможность получить план действий по членству. Но Германия и Франция заблокировали американскую инициативу.

Страны-члены НАТО 10 июля 2023 года согласились отменить План действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс. Бывший министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров вспомнил о событиях 2008 года в Бухаресте, когда у Украины была реальная возможность получить ПДЧ и рассказал, какие надежды имела тогда Украина и почему Франция и Германия были против присоединения Украины к военному блоку.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

Плохие "сигналы" перед началом саммита НАТО в 2008 году

"Надежды были очень велики. Хотя объективно мы понимали, что вряд ли что-то получится, что удастся проломить. Но ни в коем случае что оно не пойдет по накатанному, не получится. Мы начали это чувствовать сразу, как только прибыли в этот огромный дворец. Наиболее знаковым было, когда такая очень злая Ангела Меркель прошла мимо нашей делегации даже не кивнув головой, ничего, жестко так взглянула и ушла. Я помню этот взгляд и не только там. Во-вторых, это когда подошла американская делегация и президент американский сказал так, что мы сегодня утром переговорили с Францией, переговорили с Германией, и ответ Германии был такой: вы у себя сначала в Украине разберитесь, хотите ли вы в НАТО, или не хотите, потому что по заявлению вашего премьера в Брюсселе украинский народ против вступления в НАТО. А вы нам здесь рассказываете какие-то сказочки", — вспоминает тот день Ехануров.

США понимали настроения в парламенте и особенно в Крыму

Так, по словам бывшего министра обороны Украины, американцы понимали, что делается в парламенте Украины. Но стоило попытаться не упустить этот шанс.

"Но ни Франция, ни Германия не уступили вовсе. Надо осознавать, что большинство народа мы не сумели подготовить для того, что нам нужно в НАТО и я, как человек, очень много времени уделявший Крыму, Севастополю, должен сказать — там очень серьезная шла антинатовская, антиукраинская пропаганда и это было доступно иностранным всем источникам. И каждый раз, когда очередной корабль от НАТО заходил, здесь политические силы сразу поднимались, в Севастополе устраивали митинги протеста — это было", — подчеркнул экс-министр.

По мнению Еханурова, тогдашняя категоричная позиция Германии по вступлению Украины в НАТО была вызвана тесными связями с Россией, особенно газовой тематикой.

"Я и тогда откровенно говорил, как только ушел в отставку, о том, что Германия тесно была связана с РФ. Тема газа уже была тогда. И то, что бывшие руководители Германии пошли в наблюдательные советы (газовых компаний – ред.). Надо еще учитывать такой аргумент: Россией правили немцы много лет… Надо учитывать, сколько немцев было на территории Российской империи, занимавших ключевые должности", — сказал экс-министр.

С Францией было еще сложнее

"Надо помнить, что после гражданской войны, которая сто лет назад была, туда переехало около 300 тыс. человек из царской России, мигрантов, которые все же оставались имперцами, и когда они поняли потом, что Сталин строит империю дальше – они начали поддерживать. То есть во Франции очень большое влияние российской диаспоры, и это до сегодняшнего дня ощущается. Влияние через искусство, через политику. Но сегодня Франция уже достаточно серьезно пересматривает свою позицию", — резюмировал Юрий Ехануров.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе.

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