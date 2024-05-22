Почему Украине не разрешают бить западным оружием по территории РФ: что известно

Американские конгрессмены просят разрешить Украине применять западное оружие по территории России. С соответствующим призывом к министру обороны Ллойду Остину обратилась группа конгрессменов из Комитета разведки. В обращении указано, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики Администрации президента США Джо Байдена.

Об этом говорится в материале корреспондента "Радио Свобода" Зоряны Степаненко специально для ТСН.

Оружие большой дальности сопровождают политические ограничения, очерченные границами Украины.

Факт переговоров с партнерами об использовании их помощи для ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории России - на днях в интервью "Рейтер" подтвердил Владимир Зеленский. Заметил: положительных новостей пока нет. Аргументы в пользу большей свободы действий украинских военных накануне приводил и глава украинской дипломатии.

"Если кто-то считает, что мы должны быть в позиции, в слабой позиции - сидеть и ждать, пока смерть придет за нами, то не дождетесь ни нашей смерти, ни нашей слабости. И лучше быть на стороне Украины. Потому что чем больше сможем уничтожить военных целей на территории РФ, тем быстрее закончится эта война победой Украины", - сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

С журналистами украинский министр общался вместе с немецкой коллегой, которая вчера в седьмой раз посетила Киев. Анналене Бербок тоже адресовали этот вопрос, но она оставила его без ответа. Ранее традиционно осторожный Берлин соглашался, что для самообороны Украина может бить по территории агрессора. И выступал против, чтобы орудием для атак - становилось немецкое оружие. Этот подход сейчас призывают изменить во Франции. Председатель комитета по иностранным делам французского парламента написал руководству страны письмо с призывом снять табу на удары по целям в России оружием Франции. Сохраняют табу пока и Соединенные Штаты.

The Wall Street Journal недавно сообщило, что Украина обратилась в Вашингтон с запросом разрешить бить по военным целям в РФ американским оружием. Но в Белом доме заявляли о неизменности позиции: вооружение из США использовать только для обороны. И в пределах Украины. Эти же ожидания на днях подтвердили в Пентагоне.

США

В американском Институте изучения войны считают, что российское наступление на Харьковщину — следствие в том числе западных правил географии применения оружия. Французское издание Le Monde тоже писало, что Украина видела скопление сил противника вдоль границы, однако не имела возможности ударить по ним на опережение. Из ведущих союзников Украины – публично не возражала против использования своего оружия для целей в России только Британия.

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