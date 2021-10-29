Почему Украине отказывают в ПДЧ уже 13 лет и где Россия может начать новую войну: интервью с бывшим замгенсека НАТО

По мнению американского дипломата Александра Вершбоу, Европа должна наконец-то повзрослеть и вкладывать в НАТО больше.

Уже в субботу, 30 октября, Рим будет принимать саммит G20 – "Большой двадцатки". На два дня в итальянскую столицу съедутся самые влиятельные мировые лидеры. Но, в отличие от "Большой семерки", которую можно назвать клубом демократий, "двадцатки" это касается меньше, учитывая участие России и Китая.

Хотя на встречу в Риме будет интересно посмотреть.

Во-первых, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Италию со своим преемником Олафом Шольцом, лидером социал-демократов, которые победили на сентябрьских выборах в Бундестаг, и даже устроит ему встречу с Джо Байденом.

Во-вторых, собирается "двадцатка" сразу после создания США, Великобританией и Австралией нового безопасностного альянса AUKUS, который многие в ЕС окрестили конкурентом НАТО.

В-третьих, в Рим приедет Владимир Путин, которого из "семерки" выкинули еще в 2014 году, а вот из "двадцатки" не успели. Чем на этот раз глава Кремля будет угрожать, нетрудно догадаться: дефицитом газа, новой войной в случае дальнейшего расширения НАТО и союзом с Китаем.

Чтобы разобраться, как изменится расстановка сил на геополитической шахматной доске после окончания эпохи Меркель, создания США новых альянсов и их углубление в "войну" с Китаем, а также как все это отразится на ЕС и НАТО, куда стремится вступить Украина, ТСН.ua пообщался с замгенсека Альянса в 2012-2016 гг., послом США в России в 2001-2005 гг. Александром Вершбоу.

- Долгое время США считались гарантом безопасности Европы, в частности, в рамках НАТО. Можно ли сказать, что решение администрации Байдена о выводе войск из Афганистана и создании нового безопасностного альянса AUKUS с Великобританией и Австралией изменили этот подход?

- Короткий ответ – "нет". Я бы утверждал, что администрация Байдена по-прежнему предана НАТО и другим альянсам США с другими демократическими государствами в других частях света. Мы снова увидели это на прошлой неделе, когда министр обороны Остин принимал участие в министерских встречах НАТО (в Брюсселе – Ред.), в принятии очень важных решений по усилению обороны и сдерживанию НАТО против России. При этом администрация считает, что НАТО должно поставить приоритет угрозы Китая на уровне с угрозой России. Китай определенным образом представляет большую угрозу в долгосрочной перспективе, но Россия является самой большой угрозой по состоянию на сейчас.

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В свете этого был вывод, что 20-летняя миссия в Афганистане, хотя в начале, возможно, она многого достигла, зашла в затяжной тупик, истощала ресурсы и политическое внимание НАТО. Поэтому вывод войск, безусловно, был осуществлен очень неумело, что вызвало некоторые вопросы о его планировании. Но я не думаю, что это означает нечто более фундаментальное. Думаю, европейцы признают, что мы должны изменить приоритеты новых угроз наряду со старыми, и что НАТО не может делать все одновременно. Поэтому я думаю, что союзники не сомневаются в стремлении США играть ведущую роль в НАТО.

Когда дело доходит до лишь развивающегося альянса AUKUS, здесь я бы сказал: эти союзники никогда на самом деле не соглашались с тем, что НАТО должно первым отвечать Китаю. И США так думают.

НАТО может играть много ролей и борется с широкой китайской угрозой, включая технологии и инициативу "Один пояс, один путь". С военной точки зрения, я считаю, есть смысл сосредоточиться на коалиции союзников, которые этого хотят и имеют потенциал в Тихоокеанском регионе. И это то, что дает AUKUS. Надеюсь, что удастся приобщить Францию. Но идея коалиционного подхода к китайской военной угрозе, когда НАТО играет более вспомогательную роль, является правильным решением.

- Когда-то Генри Киссинджер спросил: "Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?" Для четырех американских президентов – это была Ангела Меркель. Со сменой канцлера в Германии, не решат ли в Белом доме, что нужно звонить по другому номеру?

- По всей вероятности, Соединенным Штатам придется иметь несколько мировых лидеров в своем списке быстрого набора до тех пор, пока кто-то с "ростом" Ангелы Меркель не станет первым среди равных. На самом деле она может оказаться уникальной, поскольку была канцлером в решающий момент эволюции трансатлантических отношений, с ее уникальной биографией, она родилась и выросла в Восточной Германии (ГДР, которая контролировалась СССР вплоть до падения Берлинской стены – Ред.), а затем стала политическим лидером в объединенной Германии. Поэтому ее "обувь" будет трудно примерить кому-либо другому.

Но я думаю, что США будут развивать отношения со всеми союзниками, но особенно с такими видными деятелями, как Макрон, Борис Джонсон и, возможно, новым канцлером Германии. Похоже, это будет мистер Шольц, но мы точно не знаем. И, что важно, безусловно, мы консультируемся со всеми союзниками и руководством ЕС, осознавая, что имеем разные точки зрения, но у всех нас есть общие интересы в укреплении демократической семьи наций, в сдерживании агрессии со стороны ревизионистских государств, таких как Россия.

– США останутся лидером НАТО? Или Европе пора самой заботиться о собственной безопасности? Если да, то не станет ли НАТО альянсом прошлого?

– Я бы не формулировал вопрос так, как вы. Потому что, с одной стороны, США должны играть ведущую роль. И я думаю, что так и будет – это, безусловно, инстинкт Байдена. И даже Дональд Трамп, несмотря на то, что он не любил НАТО, не нанес долгосрочного ущерба институту. Поэтому США будут и должны играть ведущую роль. Но в то же время Европа должна повзрослеть и играть большую роль в трансатлантическом сообществе. Речь идет не только о расходах на оборону и знаменитой цели в 2% ВВП. А о том, чтобы брать на себя большую ответственность по мере того, как меняется среда безопасности, потому что США придется сосредоточить больше энергии и ресурсов на Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому Европе, возможно, нужно это уравновесить, делая больше собственно в Европе и вокруг нее. Так что я мог бы увидеть, как развивается новое разделение труда. Но это зависит от того, будут ли европейцы действительно серьезными, а не просто впадут в риторику о стратегической автономии (из так называемой "доктрины Макрона" о реформировании ЕС – Ред.). Самое главное, смогут ли они взять на себя больше ответственности? Если да, думаю, США должны приветствовать это и не чувствовать угрозы со стороны более сильной Европы.

– Вы верите в третью волну расширения НАТО? Какие страны могут пополнить блок? Фактор "реакция Москвы" является ключевым в расширении НАТО?

– Я, безусловно, верю, что третья волна расширения НАТО должна быть. И, конечно, я имею в виду Украину – номер один, и Грузию, возможно, – номер два (хотя у нас есть некоторые проблемы, поскольку демократические процессы в Грузии отстают). Но я верю в первоначальное видение НАТО, как инклюзивной организации, открывающей свои двери для других демократий, готовых внести вклад в нашу общую безопасность. Это комплексный вопрос внутри НАТО. Но этот процесс должен продолжаться. И мы должны делать это таким образом, чтобы, с одной стороны, прислушиваться к беспокойству россиян, но, с другой стороны, не позволять россиянам препятствовать нам делать то, что правильно и позволяет Хельсинкский заключительный акт (закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой – Ред.) и другие соглашения, которые сама же Россия и подписала.

Я знаю, что украинцы интересуются, имеет ли Россия право вето, хотя мы говорим, что нет. Думаю, нам нужно встревожиться таким осознанием, потому что оно не удовлетворит Россию. Это только сделает Россию смелее в угрозах Украине, дестабилизации всего бывшего советского пространства и попытках вернуться к разделенной Европе — "Ялте-2" — мы должны быть решительно против этого. Но некоторые союзники очень нервничают из-за реакции России. Поэтому в течение 13 лет Украине и Грузии отказывали в ПДЧ. И я пока не вижу никакого решения вопроса ПДЧ.

Но ПДЧ – это не самое главное. Важно в краткосрочной перспективе убедиться, что Украина и Грузия смогут защитить себя и сдержать любую новую военную агрессию со стороны России. Но в то же время помочь Украине и Грузии укрепить их гражданское общество, их политические институты, чтобы россияне меньше использовали слабые места и разногласия внутри общества, которые могут стать на пути евроатлантической интеграции. Так что работы впереди много. Сейчас Украина не совсем готова. Но я переживаю, что Украина будет готова быстрее, чем остальная часть НАТО. США должны играть ведущую роль в убеждении других союзников, что Украина является хорошим кандидатом на членство в Альянсе, и что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине защищаться и, наконец, пройти через открытую дверь.

- Вы согласны, что две основные волны расширения НАТО 1999 и 2004 гг. происходили в условиях отсутствия блокового противостояния и слабости России?

– В определенном смысле это правда. Очевидно, что тогда конфронтация блоков была меньше, особенно в 1990-х. Думаю, это даже распространялось на первые годы правления Путина, когда мы пытались развить долгосрочное партнерство по борьбе с терроризмом и другими угрозами 21-го века. Россия объективно была слабее, чем сегодня. Но это не было причиной того, почему мы продвигали расширение. Речь шла о построении единой европейской системы безопасности, в которой есть место для России. Вот почему мы подписали Основополагающий акт НАТО-Россия в 1997 году, и почему отношения между НАТО и Россией были обновлены в 2002 году. Целью было партнерство с Россией, и это оставалось целью вплоть до 2014 года. Помню, когда я впервые пришел в НАТО в 2012 году на должность заместителя генерального секретаря. Мы обсуждали замечательную программу сотрудничества по противоракетной обороне против угроз со стороны таких стран, как Иран и Сирия. Но, к сожалению, потом ситуация оказалась менее оптимистичной. Мы видели, как Путин разочаровался в сотрудничестве с Западом еще во время Оранжевой революции (в Украине 2004 – Ред.), и мы были в курсе его знаменитой речи 2007 года в Мюнхене (где он обвинил США в построении однополярного мира – Ред.) .

Но я думаю, что не НАТО заставило Путина стать антизападным. Были и другие причины. Важнейшим является его страх перед распространением демократии из таких мест, как Украина, в саму России. В любом случае мы можем спорить об этом, но я думаю, что важно продолжать поддерживать перспективу членства для стран, отвечающих критериям НАТО. И это касается Украины. Мы должны найти способ управлять российской оппозицией, а не уступать российскому вето.

- Война и оккупация наших территорий – главное препятствие для вступления в НАТО?

– Ну, конечно, это значительно усложняет процесс, когда часть территории Грузии и Украины оккупирована российскими войсками. Я говорю российские войска – это не только местные фермеры и шахтеры. Это люди, возможно, без знаков отличия, но многие из них из России, и они, конечно, финансируются, вооружены и обучаются Кремлем. Поэтому распространение гарантии безопасности Альянса на Украину и Грузию в этих условиях сложно. Но это не невозможно. Безопасностная гарантия НАТО может быть распространена только на территорию, находящуюся под фактическим контролем Киева и Тбилиси, пока эти территории не будут реинтегрированы. Поэтому это (оккупацию и войну – Ред.) не следует рассматривать как непреодолимое препятствие. Но это значительно осложняет процесс. Осложняет политически убедить всех 30 союзников, что согласие защищать Украину, как это подразумевает членство, нужно предоставить даже если придется иметь дело с российской оккупацией. Поэтому я не хотел бы, чтобы это звучало так, будто это легко, но это не невозможно.

- Недавно Россия заявила, что дальнейшее расширение НАТО представляет угрозу их национальной безопасности. Если НАТО решит расширяться, может ли Россия начать новую войну где-нибудь еще ?

- Прежде всего, на сегодняшний день россияне очень быстро проводят красные линии. И первое, что нужно сделать НАТО, и самому президенту Байдену, как лидеру союзников, – это дать понять, что мы не принимаем российские красные линии. Что это законное право такой страны, как Украина, выбирать собственные меры безопасности. НАТО вместе с Украиной должны решать, станет ли Украина членом Альянса или нет. Следовательно, это то, что мы должны говорить политически. Но очевидно, что нам нужно сделать все возможное, чтобы удержать россиян от действий по их самопровозглашенным красным линиям. Поэтому в краткосрочной перспективе важнее, чтобы Украина и Грузия в известной степени могли защищаться, причиняя этим для России серьезные потери. Если Россия начнет какую-нибудь новую агрессию или захватит еще какую-нибудь территорию, чтобы россияне дважды подумали и даже не задумывались об этом. Это не война. Это сдерживание. И я волнуюсь, что сдерживание ослабло в этом году, потому что россияне стали более провокационными в Черном море. Россия оставила много своих войск с весны, когда была большая мобилизация (вдоль украинских границ – Ред.), в очень наступательной позиции, и может начать агрессию без особого труда и предупреждений для НАТО и Украины. Поэтому мы должны усилить сдерживание, продолжая работать с Украиной, чтобы помочь ей в процессе подготовки к членству в НАТО в ближайшие годы.

– Все ли исключительно зависит от лидерства США? Байден может войти в историю американским президентом, при котором произойдет очередное расширение Альянса?

– Не все зависит от лидерства США. НАТО – это альянс 30 преимущественно демократических стран, имеющих собственное видение будущего. Все союзники должны играть роль как в укреплении НАТО, так и в помощи Украине защищаться и быть готовой пройти через открытую дверь. Думаю, что на самом деле нам нужно больше вклада и помощи союзников, а не только США и нескольких стран, таких как Великобритания и Канада, которые будут делать больше для фактического оказания военной помощи Украине – учебы и оборудования – и даже найти пути более частой ротации своих войск в Украину. Это может сделать сдерживание еще более сильным, чем сегодня. Я бы хотел видеть подготовку Украины к самообороне стратегическим приоритетом для НАТО в новой стратегии, которую Альянс утвердит в следующем году. Все союзники должны внести свой вклад.

Но лидерство США все еще остается ключевым. Я, конечно, надеюсь, что президент Байден сможет по крайней мере приблизить Украину к открытым дверям во время своего первого президентского срока. Сегодня, к сожалению, этого не произошло. Когда станет возможным фактическое членство? Это может быть менее вероятным, но мы не должны этого исключать. Сейчас ключевым является усиление сдерживания, помощь Украине с ее реформами, чтобы сделать Украину готовой к НАТО, и дать понять, что ни одна российская красная линия не является легитимной, что мы отвергаем идею, что Россия имеет право вето на это. Вот почему голос США должен быть самым сильным и привести союзников к общему решению – единому фронту – по этому вопросу. Союзники могут расходиться по другим вопросам, но я думаю, что безопасность и оборона Украины должны быть стратегическим приоритетом для всех союзников.

Москва окончательно разорвала отношения с НАТО и пригрозила последствиями для Украины

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