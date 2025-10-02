Почему украинки жалуются, что сейчас невозможно найти мужа: объяснение демографа

Демограф объяснил ситуацию в Украине / © Freepik

Демограф Александр Гладун прокомментировал жалобы некоторых женщин о том, что «в Украине невозможно найти мужчину для отношений». Он отметил, что есть несколько причин.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Демограф объяснил это мобилизацией и уклонением от призыва на военную службу.

«Поэтому ситуация, что в каком-то городе Украины женщина не может себе найти мужчину, может произойти потому, что мужчины 30-35 лет или мобилизованы, или спрятались и просто не выходят на улицу. Или же не имеют желания сейчас с кем-то встречаться, или предпочитают общаться через смартфон. Но это уже совсем другие причины, не демографические», — объясняет Александр Гладун.

Демограф убежден, что после войны ситуация изменится: «Потому что после окончания войны часть людей вернется с фронта. Мы не знаем, сколько женщин с детьми вернется в Украину, а также не знаем, сколько мужчин выедут к женщинам, которые обосновались за рубежом, и вообще сохранили ли они свои семьи».

