Почему украинские войска стоят на фронте "до последнего": бригадный генерал объяснил на примере Авдеевки

Командующий ДШВ, Герой Украины, бригадный генерал Игорь Скибюк объяснил, почему украинские войска стоят и защищают позиции на фронте "до последнего".

По его словам в интервью ТСН, оборона в первую очередь должна быть устойчивой. И потеря определенной части территории — это критическое решение, которое не может быть системным.

“В большинстве надо устойчиво оборонять все позиции и уже по ситуации… Есть же разные уровни: роты, батальона, бригады. Если позиция наша подверглась поражению и с целью выйти из-под огня, сманеврировать влево вправо или назад на десятки или сотни метров, то это никакое не отступление. Это просто выполнение боевой задачи, смена огневой позиции в пределах тех районов, которые обороняют войска. А уход, как мы осуществляли в направлении Авдеевки, он назрел, он требовал принятия такого решения. Это уже другой уровень соответственно", — рассказал военный.

Напомним, Игорь Скибюк объяснил, как разрешение Украине на удары вглубь России изменит ход войны.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК ответил, куда дотянется украинское оружие и что будет с Курщиной — ЭКСКЛЮЗИВ

Читайте также: