ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Почему украинцы могут уехать из Польши: демограф указал на интересную деталь

Демограф объяснил, вернутся ли украинцы на Родину.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Александр Гладун

Александр Гладун

Демограф Александр Гладун объяснил, почему украинцы могут начать покидать Польшу. Он отметил, что даже при таких условиях люди вряд ли вернутся в Украину.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«В Польше определенным образом ухудшилось отношение к украинцам. Думаю, здесь есть определенная политическая окраска. В Польше распространяются разговоры о том, что украинцы получают больше денег, чем поляки, что наши люди создают определенную дополнительную напряженность на местном рынке труда, а социальные выплаты для украинок больше, чем получают польки. Все это постоянно раскручивается и нагнетается. Я бы не назвал эти настроения антиукраинскими, однако такие разговоры в польском обществе есть», — сказал Александр Гладун.

Демограф это объяснил трендами, которые есть сейчас на Западе.

«Все это в какой-то мере накладывается на тренды, которые сейчас есть в Западной Европе, а именно ухудшение отношения к мигрантам любых стран. Насколько эти процессы массово и глубоко пошли, я не знаю, но они есть», — подытоживает Александр Гладун.

Больше читайте по ссылке: Возвращение украинцев из Польши за жилье: демограф рассказал, «клюнут» ли люди на такую приманку и чем это грозит

Дата публикации
Количество просмотров
267
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie