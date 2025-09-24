- Дата публикации
Почему украинцы могут уехать из Польши: демограф указал на интересную деталь
Демограф объяснил, вернутся ли украинцы на Родину.
Демограф Александр Гладун объяснил, почему украинцы могут начать покидать Польшу. Он отметил, что даже при таких условиях люди вряд ли вернутся в Украину.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
«В Польше определенным образом ухудшилось отношение к украинцам. Думаю, здесь есть определенная политическая окраска. В Польше распространяются разговоры о том, что украинцы получают больше денег, чем поляки, что наши люди создают определенную дополнительную напряженность на местном рынке труда, а социальные выплаты для украинок больше, чем получают польки. Все это постоянно раскручивается и нагнетается. Я бы не назвал эти настроения антиукраинскими, однако такие разговоры в польском обществе есть», — сказал Александр Гладун.
Демограф это объяснил трендами, которые есть сейчас на Западе.
«Все это в какой-то мере накладывается на тренды, которые сейчас есть в Западной Европе, а именно ухудшение отношения к мигрантам любых стран. Насколько эти процессы массово и глубоко пошли, я не знаю, но они есть», — подытоживает Александр Гладун.
