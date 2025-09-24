Почему украинцы могут уехать из Польши: демограф указал на интересную деталь

Александр Гладун

Демограф Александр Гладун объяснил, почему украинцы могут начать покидать Польшу. Он отметил, что даже при таких условиях люди вряд ли вернутся в Украину.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«В Польше определенным образом ухудшилось отношение к украинцам. Думаю, здесь есть определенная политическая окраска. В Польше распространяются разговоры о том, что украинцы получают больше денег, чем поляки, что наши люди создают определенную дополнительную напряженность на местном рынке труда, а социальные выплаты для украинок больше, чем получают польки. Все это постоянно раскручивается и нагнетается. Я бы не назвал эти настроения антиукраинскими, однако такие разговоры в польском обществе есть», — сказал Александр Гладун.

Демограф это объяснил трендами, которые есть сейчас на Западе.

«Все это в какой-то мере накладывается на тренды, которые сейчас есть в Западной Европе, а именно ухудшение отношения к мигрантам любых стран. Насколько эти процессы массово и глубоко пошли, я не знаю, но они есть», — подытоживает Александр Гладун.

