Почему в центре Киева перекрыто движение и кто приедет в столицу: эксклюзивный комментарий полиции

В полиции Киева прокомментировали утренние пробки в центре города.

В Киев 20 февраля должны приехать с рабочим визитом представители нескольких иностранных делегаций. В связи с этим в столице ограничили движение транспорта на отдельных участках дороги.

Об этом эксклюзивно сообщили в полиции Киева.

О приезде, каких именно иностранных делегаций, нам не уточняли.

"Сегодня столицу должны посетить представители нескольких иностранных делегации, поэтому по городу усилены меры безопасности, с перекрытием движения транспорта", — сообщили сайту ТСН в полиции Киева.

Как сообщалось, утром понедельника, 20 февраля, центральную часть Киева перекрыли для движения транспорта. Официальная причина пока не озвучена. Однако в Сети публикуют кадры с движением неизвестного кортежа.

В пресс-службе "УЗ" опубликовали фото, намекнув на визит важного гостя в Украину.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Киев прибыла израильская парламентская делегация.

В МИД анонсировали визит кого-либо из "главных" западных партнеров Украины.