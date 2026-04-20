Почему в Чернобыльской зоне местами безопаснее, чем в киевском метро: физик удивил ответом

Михаил Высоцкий

Реклама

В некоторых местах Чернобыльской зоны уровень радиационного фона может быть ниже, чем в центре Киева или в метро. При этом главная опасность заключается не в самом фоне, а в радиоактивных частицах, которые могут попадать в организм через пищу.

Об этом доцент КНУ им. Тараса Шевченко и популярный блогер Михаил Высоцкий рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

В некоторых местах радиационный фон ниже, чем в Киеве

По словам ученого, средний радиационный фон в части территорий Чернобыльской зоны вполне нормален и иногда даже ниже, чем в столице.

Реклама

«Если мы говорим о жизни, то особых проблем нет. Если мы говорим о среднем радиационном фоне, который мы там регистрируем, то этот фон в принципе в некоторых местах даже значительно меньше, чем где-то в Киеве, где-то в метро или на Крещатике», — рассказал Высоцкий.

Он привел пример собственных измерений во время поездки в зону вместе со студентами.

«Я там был со своими студентами. Мы туда когда-то ездили на экскурсию, студенты все брали свои дозиметры. И мы как раз дозиметрами измеряли этот фон. Он там в некоторых местах абсолютно нормальный», — отметил физик.

По его словам, в городах источником повышенного излучения могут являться природные материалы.

Реклама

«То есть даже когда вы сейчас двигаетесь где-то в киевском метро или у гранитов на киевском Крещатике, оттуда идет больше радиоактивного излучения, чем в зоне», — пояснил он.

Главная опасность — в радиоактивных частицах

В то же время специалист подчеркнул, что проблема заключается не в среднем радиационном фоне, а в локализованных частицах радиоактивных веществ, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

«Но проблема не в среднем фоне, а проблема в том, что в зоне во многих местах очень локализованы маленькие частицы радиоактивные, которые мы абсолютно не можем увидеть нашим глазом», — подчеркнул Высоцкий.

Он объяснил, что эти частицы могут представлять опасность, если попадают в пищевую цепочку.

Реклама

«Они не представляют опасности, если мы там просто находимся. Но если они попадают в пищевые цепочки, если они, например, попадут в определенное животное, мы это животное съедим, там курица какая-нибудь съест какое-то зернышко, а это зернышко выросло из радиоактивной травы и эта трава поглотила определенный элемент, определенный кусочек цезия или стронция, то она попадает внутрь, и тут есть опасность», — рассказал физик.

Жить в зоне возможно, но с постоянным контролем

По словам ученого, проживание в Чернобыльской зоне возможно, однако оно требует постоянного контроля за состоянием окружающей среды и продуктов питания.

«Поэтому проблема не в том, что там опасно жить. Жить там вполне нормально. Но проблема в том, что если мы употребляем определенные продукты, которые там появились, то именно они могут представлять для нас опасность», — отметил Высоцкий.

«Жизнь там, пожалуй, возможна только тогда, когда мы будем очень тщательно к этому относиться. То есть фактически все время проверять всю нашу окружающую среду, нет ли у нас опасности в том или ином элементе», — подытожил он.

Реклама

