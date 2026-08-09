Почему в Киеве до сих пор не установили мобильные укрытия: ответ вас удивит

Укрытие

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В Киеве до сих пор почти нет мобильных укрытий, хотя еще в прошлом году правительство урегулировало вопросы их установки, а город выделил почти 500 миллионов гривен на закупку первых 50 конструкций.

Через несколько лет в столице появились всего два таких объекта — и их установил бизнес. Почему РГА еще их не установили, рассказывает ТСН.ua.

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Сколько мобильных укрытий есть в Киеве

История по установке мобильных укрытий в Киеве длится несколько лет. За это время в столице установили только два таких укрытия — в Деснянском и Оболонском районах, в парке «Наталка».

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При этом обе конструкции установил бизнес. Районные государственные администрации не установили ни одного мобильного укрытия.

Сначала КГГА отказывалась устанавливать такие конструкции из-за отсутствия единого стандарта. Однако с осени прошлого года мобильные укрытия можно устанавливать после того, как правительство урегулировало этот вопрос на основании экспертиз и испытаний.

Более того, город выделил почти 500 миллионов гривен на установку первых 50 мобильных укрытий.

Почему РГА до сих пор их не установили

По словам депутата Киевсовета Леонида Емца, деньги на мобильные укрытия у районов есть, а некоторые РГА даже определили места для их установки:

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«Но мобильные укрытия никто не устанавливает. У РГА есть на это деньги, некоторые районы даже определились с местами установки, но ни одно укрытие от РГА так и не появилось».

В то же время, Киевсовет, мэр, КГГА или КМВА не могут непосредственно заставить районы устанавливать такие конструкции.

«И город не может их заставить это сделать, нет такой опции ни у Киевсовета, ни у мэра, ни у КГГА, или КМВА. Можем только призывать к этому», - объясняет он.

По словам депутата, некоторые главы районов вообще считают, что мобильные укрытия им не нужны:

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«Некоторые из них на заседаниях вообще говорят, что им не нужны мобильные укрытия, мол, у нас рядом есть станции метро, пусть люди идут туда».

Почему мобильные укрытия важны

Такие конструкции не предназначены для защиты от прямого попадания ракеты. В то же время, они могут защищать людей от обломков и взрывной волны.

Во время внезапной атаки врага, когда на улице много людей, именно такие укрытия могут спасать жизнь.

Эксперты отмечают, что мобильные укрытия не нуждаются в отводе земли, поскольку являются временными сооружениями. Поэтому их проще устанавливать в спальных районах города, где нет достаточного количества укрытий.

Почему покупки мобильных укрытий сорвались

Киевсовет принял решение о выделении средств на мобильные укрытия 6 октября 2025 года. Однако столичные РГА объявили тендеры на закупку только в конце ноября и начале декабря, когда до конца года оставалось мало времени.

Кроме того, стоимость некоторых закупок была завышена. Если стоимость одного укрытия должна быть до 3 миллионов гривен, то некоторые РГА пытались приобрести их за 4,5 и почти 5 миллионов гривен.

В результате времени на проведение законной процедуры, производство, доставку, монтаж и приемку конструкций почти не осталось. Процедуру упразднили, а деньги вернули.

На 2026 год РГА вообще не подавали запросы на установку мобильных укрытий.

Что говорят в районах

В Дарницкой РГА сообщили ТСН.ua, что расходы на установку мобильных укрытий в районе не производились:

«Согласно статье 32 Кодекса гражданской защиты Украины первичное (мобильное) укрытие является техническим изделием, предназначенным для краткосрочной защиты населения на местности, а потребность в его размещении определяется в случае необходимости дополнительного укрытия населения в местах возможного скопления людей».

В РГА объяснили, что в рамках имеющегося финансового ресурса первоочередным направлением оставалось обеспечение устойчивой работы и восстановление критически важных объектов инфраструктуры.

В Днепровской РГА также сообщили, что средства для установки мобильных укрытий в 2022-2026 годах не использовались. В то же время, там отметили, что сейчас принимаются меры по возможной установке и обустройству 12 первичных мобильных укрытий возле жилых домов:

«Однако существуют проблемные вопросы при их установлении, а именно технические, логистические и эксплуатационные сложности».

В РГА также подчеркнули, что мобильные укрытия преимущественно защищают от обломков и взрывной волны, но не способны выдержать прямое попадание тяжелой ракеты, артиллерийского снаряда или авиабомбы.

В то же время, их установка требует анализа подземных коммуникаций, что в условиях плотной городской застройки может затруднять выбор места.

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