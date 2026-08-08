Почему в Киеве годами не строят новые укрытия: в Киевсовете назвали главную причину

Укрытие / © Associated Press

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В Киеве годами не могут наладить строительство новых укрытий, хотя средства на это выделяют.

В Киевсовете объяснили ТСН.ua, что у города нет полномочий непосредственно проводить тендеры на строительство или заставлять районные администрации устанавливать защитные сооружения.

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Кто отвечает за строительство укрытий в Киеве

Согласно законодательству, именно районные в Киеве государственные администрации определяют, сколько укрытий нужно району, где они должны располагаться, какого формата быть и на сколько людей рассчитаны.

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После этого РГА подают в Киевсовет запросы на строительство новых укрытий, ремонт имеющихся и установку мобильных конструкций. Киевсовет выделяет на это денежные средства.

Как отмечает депутат Киевсовета Леонид Емец, город не может самостоятельно проводить тендеры на строительство укрытий.

«Киевсовет не может проводить тендеры на строительство, это запрещено законодательством. Поэтому проведение тендеров на строительство, ремонт или установку укрытий — это задача РГА. Они должны объявить тендер, провести его, определить победителя, а также проконтролировать, чтобы работы были выполнены своевременно и качественно.

По его словам, Киевсовет с 2022 года не отказывал районным администрациям в выделении средств на эти нужды.

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Почему деньги на укрытие не используют

Проблема, как объясняет депутат, возникла не только с финансированием. После ряда коррупционных скандалов районные чиновники стали более осторожно использовать средства.

«С тех пор должностные лица РГА начали более осторожно относиться к освоению средств. Но это привело к тому, что отдельные районы просто перестали их использовать, особенно для строительства новых укрытий», — говорит он.

По словам Емца, деньги при этом не исчезают. Если район не использовал выделенные средства, то они остаются зарезервированными и переходят на следующий год.

Город не может заставить районы строить укрытия

Еще одна проблема состоит в отсутствии прямого влияния Киевсовета на районные государственные администрации.

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Леонид Емец объясняет, что главы РГА не зависят от городских властей в вопросах назначения и увольнения:

«Ибо по закону горсовета нет никакого отношения ни к их назначению, ни к их увольнению, или их кадровым перспективам. Председатели РГА назначаются на должность указом президента Украины по представлению Кабмина, и местное самоуправление в их судьбе относительно назначения или увольнения не участвует».

По словам депутата, из-за этого районные руководители не чувствуют ответственности перед городом:

«Следовательно, ответственности перед городом главы РГА не чувствуют — могут делать, что хотят».

В то же время, общий контроль за состоянием и доступностью защитных сооружений, координация мер гражданской защиты и надзор за распределением финансирования через районные администрации входят в функции КМВА.

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