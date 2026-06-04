Почему в Киеве не хватает укрытий: эксперт назвал топ-5 безопасных мест во время обстрелов и главную проблему

Где лучше прятаться в Киеве от российских ракет

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После массированных ракетных ударов России по Киеву в городе изрядной актуальности приобрела тема отсутствия укрытий. Зверские атаки врага на жилые дома, больницы и школы заставляют людей, до этого пересиживавших тревогу в собственных квартирах, искать более надежные убежища. А с этим у столицы есть проблемы, несмотря на то, что война длится уже пятый год.

Сеть изобилует публикациями о том, что людям негде прятаться от российской баллистики. Во время последних массированных атак киевляне стали чаще спускаться на станции метро, но это доступно только тем, кто живет в пешей досягаемости или имеет собственный транспорт. Жители отдаленных спальных районов такой возможности не имеют, поэтому остаются в квартирах на свой страх и риск или же идут к ближайшему подземному переходу или паркингу.

Спасение от баллистики и давка в метро через палатки и матрасы

В социальных сетях мэру Киева уже успели вспомнить, что за время его руководства городом не построена ни одна новая станция метро. Последняя «Теремки» была открыта еще в 2013 году. Также люди обсуждают конфликты, якобы вспыхивающие на станциях во время воздушных атак. Мол, некоторые граждане приносят с собой большие палатки, надувные кровати, матрасы и занимают много места, поэтому другим негде даже присесть.

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В КП «Киевский метрополитен» сообщают, что в ночь на 2 июня на станциях столичной подземки находились более 41 000 человек, из которых около 4500 — дети. Это самый высокий показатель количества лиц, которые укрывались в метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы.

О размещении громоздких палаток и надувных матрасов на станциях в метрополитене объясняют:

Рациональное использование места. Платформы станций имеют четко определенный размер, поэтому его необходимо использовать рационально, чтобы места хватило всем. Ограничение на крупногабаритные вещи. К укрытию не следует приносить громоздкие предметы, которые могут препятствовать свободному передвижению граждан. Обеспечение путей эвакуации. В случае возникновения внештатной ситуации, проход должен оставаться открытым для безопасного и оперативного перемещения людей. Риски от палаток. Палатки могут существенно усложнять использование эвакуационных путей.

Учитывая частоту воздушных ударов России по Киеву, в ближайшее время станции метрополитена будут оставаться самым популярным убежищем. Напомним, что только 46 станций метро из 52 в Киеве работают в режиме укрытия — 6 открытых станций на красной ветке такую функцию не выполняют.

Совет от метрополитена: как переждать тревогу без давки

В КП «Киевский метрополитен» ТСН.ua рассказали, что по статистике на станциях в центре города во время тревоги находится незначительное количество людей. Так что горожане, которые хотят пересидеть опасность не в давке, могут спланировать такой ночлег заранее.

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«Если вы видите, что ночь может быть не спокойной, выбираете станцию в центре города и едете туда до закрытия, например, на „Золотые ворота“ или „Театральную“, предупреждаете работника станции и полиции, что планируете ночевать, и спускаетесь на платформу. Или заходите на станцию уже во время тревоги, доехав до нее на автомобиле. На станциях в центре города нет такого большого наплыва и там достаточно много места для размещения людей», — рассказывают в пресс-службе метрополитена.

Кстати, ситуация с укрытиями в области не лучше, потому что даже жители из близлежащих сел приезжают в Киев, чтобы в безопасности переждать тревогу на конечных станциях метро, например, на «Теремках».

Почему в Киеве не строят новые бомбоубежища?

Что касается строительства в Киеве новых укрытий, то, как отмечают в Киевсовете, возведение нового полноценного бомбоубежища очень затратно — от 50 до 100 миллионов гривен, и длительным процессом — до одного года. За годы войны в городе появилось всего два новых полноценных противорадиационных укрытий — в Дарницком и Оболонском районах.

Как ранее объяснял ТСН.ua депутат Киевсовета Леонид Емец, городские власти выделяют средства на ремонт и строительство новых укрытий в полном объеме, а районные госадминистрации (РГА) занимаются непосредственной реализацией работ: строительством новых, ремонтом существующих и установкой временных сооружений.

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Поэтому с вопросами, почему рядом с домом нет нормального укрытия, киевлянам следует обращаться в свои РГА.

Почему Киеву всегда будет не хватать укрытий?

Если посмотреть на электронную карту укрытий Киева, то на первый взгляд их в городе очень много — она изобилует красными отметками. Однако эксперты указывают, что наличие точки на цифровой карте еще не означает, что в реальности убежище соответствует всем нормам и находится в надлежащем состоянии.

«Я считаю, что во время войны для Киева укрытий всегда будет недостаточно. Хотя, если посмотреть на карту укрытий столицы, то там их сотни. Но здесь вопрос: насколько они оборудованы или не оборудованы. Обычно люди, живущие возле метро, в такие укрытия не ходят, потому что им проще пройти 5–10 минут и спуститься в метро, чем идти в свое неубранное подвальное помещение, с неприятным запахом и некомфортное. Я считаю, что это самая большая проблема: имеющиеся укрытия необустроеные, и необорудованы. И кстати, они не могут быть другими, потому что считаются самыми простыми укрытиями, но по факту — это подвальные помещения старого жилищного фонда», — рассказывает ТСН.ua Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

Специалист отмечает, что именно эти подвальные помещения могут спасать людей во время российских атак. Исключение — подвалы панельных домов, которые складываются от попадания ракет.

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«Проблема в том, что эти самые простые укрытия просто нанесли на карту и забыли о них. Никого не волнует, что там не убрано, затхло и невозможно в них находиться. Что делать с такими укрытиями, я не знаю, потому что не архитектор. Но, вероятно, эти помещения, которые могут спасать людей, нуждаются хотя бы в косметическом ремонте. Но здесь вопрос: кто его будет выполнять и на какие средства. Если, например, дом на балансе ОСМД, а не ЖЭКа. Едва ли это возможно за счет жильцов, они не готовы сейчас за это платить такие деньги. Чтобы этот ремонт выполнил город или государство, должны существовать определенные процедуры, а их нет. Поэтому я считаю, что для Киева самая большая проблема — это не отсутствие укрытий, а именно неустроенность уже существующих», — отмечает Игорь Молодан.

Строительство укрытий с нуля: подземные коммуникации и плотная застройка

Относительно споров, почему в Киеве не строят новые подземные сооружения, эксперт отмечает, что здесь возникает вопрос: а как и где их строить?

«Застройщики, которые возводят новое жилье — строят и укрытия, потому что они присутствуют в требованиях по вводу дома в эксплуатацию. На этапе строительства подвальное помещение превратить в укрытие не так уж дорого, учитывая все имеющиеся стандарты. А что касается строительства новых укрытий рядом с домами — это почти невозможно. Следует учитывать уровень сплошной застройки в городе и наличие старого жилого фонда, который может и не выдержать рядом вырытого котлована под укрытие. Кроме того, территория рядом с домами пронизана подземными сетями водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Это очень сложно и дорого делать», — отмечает Игорь Молодан.

Он добавляет, что спальные микрорайоны можно было бы спасать наземными мобильными укрытиями из бетона, которые город даже на пятый год войны не спешит устанавливать, хотя уже сообщалось о решении всех юридических препятствий.

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«Мобильные наземные укрытия могут спасти людей от попадания дронов. А от ракет такие бетонные коробки не спасут. Хотя, если ракета упадет в 20–30 метрах от такого, то оно может выдержать взрывную волну и обломки ракеты. Если же попадание будет ближе — никакой гарантии на спасение для людей нет», — отмечает специалист по безопасности.

Где прятаться надежнее и чего не хватает существующим укрытиям

Игорь Молодан добавляет, что основная часть населения Киева проживает уже в застроенных районах, поэтому эксперт советует как укрытие выбирать: станции метро, подземные паркинги, переходы и подземные ТЦ, если таковые находятся рядом.

«Эти укрытия для людей самые надежные. Но повторюсь, что проблема Киева не в недостаточном количестве укрытий, а именно в неустроенности уже имеющихся простейших укрытий. Это главная проблема. Думаю, если пройтись по адресам укрытий, которых сотни на карте города, то я уверен, что значительная их часть будут закрытыми, захламленными мусором или просто неподготовленными для пребывания людей. То есть их включили в список и забыли о них. В некоторых и бездомные могут жить. То есть, за такими сооружениями должен быть постоянный контроль и уход. Но у большинства нет даже туалета. А, кстати, туалеты должны быть в каждом укрытии, потому что время пребывания в них до 48 часов, столько времени люди не выдержат без туалета. Поэтому люди туда и не идут», — заключает Игорь Молодан.

Дата публикации 16:48, 02.06.26 Количество просмотров 66 Киев в прямом эфире после самого страшного удара: люди гибли по дороге в укрытие

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