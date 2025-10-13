Почему в Киеве закрываются рестораны: объяснение эксперта

Ресторан / © Freepik

Ресторатор Алекс Купер заявил, что в Киеве могут закрыться 20% заведений питания. В Национальной ресторанной ассоциации говорят, что эта цифра завышена.

Об этом в комментарии ТСН.uaсказала Ольга Насонова, соучредитель Национальной ресторанной ассоциации.

Она отметила, что премиальные заведения даже из-за выезда молодежи за границу продолжат работать. Также Ольга Насонова убеждена, что рестораны закрываются из-за падения платежеспособности.

«Конечно, это война, мобилизация, но главная причина закрытия ресторанов в Киеве — падение платежеспособности населения. Если в ресторане пусто и нет гостей, то есть там на кухне молодые люди или нет — уже не имеет значения. А из-за войны и всеобщей мобилизации в ресторанах, как и везде, не хватает работников», — заключает Ольга Насонова.

