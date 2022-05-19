Почему в разных регионах России горят военкоматы и кто способен на бунт в стране

Почему в разных регионах России горят военкоматы и кто способен на бунт в стране

Поджоги военкоматов в России – целенаправленная кампания протестного движения тех россиян, кто начал думать, но не хочет умирать за Путина.

В России участились случаи поджогов военных комиссариатов.

Об этом в эфире проекта 1+1 "Ночной Дозор" заявил редактор "Новая Газета. Европа" Кирилл Мартынов.

Также он эксклюзивно рассказал, как построена система контроля россиян Путиным и возможен ли военный переворот в российской армии.

"Девять военкоматов подожгли в России за последние недели, и в этом есть рациональность. Люди думают, что сжегши его, можно будет не идти воевать. И это показывает часть настроений людей. Это и уничтожение документов, и проявление протестного движения против войны", – объяснил он.

На вопрос о том, сколько россиян должно погибнуть, чтобы начался массовый протест, Кирилл Мартынов отметил: "Путин сражается не с теми россиянами, которые способны на протестное движение. На войну едут люди из депрессивных и бедных регионов, из национальных республик. Они не способны на бунт. Путину главное, чтобы большие города жили спокойно, пока "пушечное мясо" России из регионов умирает".

Журналист Евгений Куксин поинтересовался состоянием экономических элит России и судьбой Романа Абрамовича. С одной стороны, санкции создали проблемы богачам вокруг Кремля, с другой мы видим их объединение вокруг Путина.

"Российские бизнесмены хотели бы независимости, но они оказались в ситуации, когда они должны сжать зубы и угождать Путину. Вариантов нет. И у России вообще нет олигархов как в понимании Украины. Весь средний и крупный бизнес, который подчинен Кремлю", – сказал он.

Полную версию проекта "Ночной Дозор" 1+1 и разговора с Кириллом Мартыновым, редактором "Новая Газета. Европа" смотрите в сюжете.

Каждый россиянин мечтает стать Путиным. Почему революция в РФ невозможна. (Эксклюзив)

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