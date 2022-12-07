Почему в Украине будет повторная вспышка кори: что нужно знать родителям об опасной болезни

Угроза заболеть корью никуда не делась, ведь эта болезнь носит циклический характер и повторяется каждые пять лет.

Предыдущая вспышка кори свирепствовала в Украине в 2017-2019 годах. С момента начала предыдущей вспышки прошло 5 лет, поэтому новая неотвратима. Ситуация осложняется тем, что в стране недостаточно охват прививками, который еще больше снизился из-за войны.

Что нужно знать об этой опасной болезни и как от нее защитить ребенка и себя — читайте в нашем материале.

Как передается корь?

Это одно из самых заразных заболеваний в мире. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, заболеют.

Вирус кори передается от больного человека воздушно-капельным путём. Чтобы заразиться, достаточно вдохнуть мельчайшие капли слизи, попавшие в воздух при чихании, кашле или разговоре больного, или прикоснуться к предмету, загрязнённому возбудителем. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Для кого корь опасна?

Самые уязвимые – дети до года.

Однако корь угрожает всем невакцинированным людям. В группе риска и невакцинированы взрослые, у которых корь обычно имеет гораздо более тяжелое течение.

Какие симптомы и течение имеет корь?

Между заражением и появлением первых симптомов проходит 10–12 дней. Далее корь проявляется разными симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. Характерная для кори красная сыпь появляется на четвертый-пятый дни болезни. Сначала на коже головы и лица, а потом по всему телу. Болезнь с симптомами длится от четырех недель и дольше.

Какие осложнения могут быть?

Корь может осложняться пневмонией, отитом, воспалением мозга (энцефалитом), другими серьезными заболеваниями.

Именно из-за осложнений эта болезнь может иметь тяжелое течение и часто нуждается в госпитализации. От осложнений кори можно приобрести инвалидность и даже умереть.

Как защитить ребенка и себя от кори?

Сделать прививку против кори.

Ведь специфического лечения от этой болезни до сих пор нет. Соблюдение здорового образа жизни, поддержка «общего иммунитета» тоже не защищают от кори (как и других инфекционных болезней).

Как вакцинировать от кори?

Курс прививки против кори состоит из двух доз вакцины. В 12 месяцев ребенку делают первую прививку от кори, а в 6 лет — плановую ревакцинацию.

Если ребенок не получил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, ему нужно как можно быстрее наверстать пропущенные прививки.

Нужно ли прививаться против кори взрослым?

Да, если взрослый человек не знает, привит ли от кори, и нет документального подтверждения иммунизации. Взрослые получают две дозы вакцины с минимальным интервалом в 28 дней.

Какую вакцину прививают против кори в Украине?

В Украине прививают бельгийской вакциной «Приорикс». Эта вакцина обеспечивает иммунитет сразу от трех заболеваний: кори, паротита (свинки) и краснухи.

Этой вакциной прививают и в государственных, и в частных клиниках Украины. Разница лишь в том, что в государственных медицинских учреждениях ее предоставляют бесплатно.

Эффективны ли вакцины от кори?

С 2000 по 2016 год благодаря вакцинации смертность от кори снизилась на 79%. Большинство европейцев имеют прививку КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори.

Безопасны ли вакцины от кори?

Прививки против кори проводят уже более 50 лет, и за полвека вакцины зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ профилактики заболевания.

Есть ли противопоказания для вакцинации КПК?

Список противопоказаний для вакцинации КПК, невелик.

1. Острое заболевание с температурой выше 38,5 °C0

2. Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предварительную дозу вакцины или когда известно об аллергической реакции на один из компонентов вакцины (например, желатин, неомицин, куриный белок и т.п.).

3. Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться. Например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет; при СПИДе.

4. Беременность. Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививку против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

Где можно сделать прививку против кори?

Обратитесь к своему семейному врачу или педиатру в ближайшее медучреждение, чтобы привиться. Иметь подписанную декларацию с врачом – не обязательно.

Заболевание корью: почему вакцинация важна?

Добавим, что раньше мы рассказывали историю о девушке, которая в конце февраля тяжело переболела корью.

Напомним, что мы ранее писали о том, что заставляет украинцев сделать экстренную вакцинацию от кори.

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