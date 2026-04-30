Почему в Украине электросамокаты стали опасными для пешеходов: депутат шокировала заявлением

Несмотря на то, что все правки к законопроекту №3023 по регулированию легкого электротранспорта были согласованы подкомитетом еще в прошлом году, документ до сих пор не попал на рассмотрение профильного Комитета Верховной Рады.

Председатель подкомитета Оксана Савчук в комментарии ТСН.uaпредположила, что причиной промедления может быть лоббизм крупных компаний по прокату.

Комитет молчит: в чем причина задержки?

По словам депутата, тема легализации самокатов и моноколес является чрезвычайно актуальной, особенно с началом весеннего сезона. Однако на уровне Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры законопроект игнорируют.

«Мне сложно объяснить — почему, потому что тема более чем актуальна. Я подозреваю, что дело в различных дискуссиях, которые продолжаются до сих пор», — отмечает Оксана Савчук.

Конфликт интересов: бизнес против страхования

Савчук откровенно говорит, что главное противостояние разворачивается между инициативами по безопасности и интересами крупных компаний, которые заполнили улицы украинских городов арендованным транспортом.

Главные претензии к шеринговым сервисам:

Отсутствие страхования: Компании зарабатывают на аренде, но не обеспечивают защиту пользователей в случае ДТП.

Избегание ответственности: Бизнес не спешит принимать правила, которые заставят их контролировать движение своих клиентов или отвечать за их действия на дороге.

«Эти дискуссии ведутся между крупными компаниями, которые массово поставили на улицы этот вид транспорта и сдают его в аренду, но совершенно не обеспечивают даже условное страхование для тех людей, которые ежедневно используют этот транспорт», — резюмирует депутат.

Задержка принятия закона №3023 означает, что пользователи самокатов остаются в «серой зоне», а пешеходы — незащищенными от наездов на тротуарах.

Больше читайте в материале: Самокаты калечат детей в Украине: уже 800 пострадавших — почему Рада медлит с законом

