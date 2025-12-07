Украинский хрен исчезает с полей: дефицит корня бьет по производителям

Хрен / © Freepik

Украинские переработчики фиксируют серьезный дефицит хрена. Пока фермеры учатся его выращивать, большинство сырья, как и многие годы подряд, приходится покупать в селах. Однако теперь там почти не осталось.

Об этом говорится в материале "ТСН.Тиждень".

По словам Любови Семенюк, работающей с этой культурой почти 50 лет, самый острый хрен традиционно растет на Подолье. Еще несколько лет назад заготовители покупали там около тысячи тонн корня от населения. В настоящее время по всей стране не собирается даже 600 тонн.

Сезон заготовки стартует в сентябре и длится до мая. Но в этом году ситуацию значительно усугубила летняя засуха — земля так высохла, что техника просто не могла ее раскопать.

Деревня вымирает, некому копать

В подольских деревнях, где хрен всегда был небольшим, но стабильным заработком, теперь его сдают гораздо меньше. Заготовительница Лариса Маслай говорит: если раньше она собирала 20–25 тонн, то теперь — вдвое меньше.

Причина проста — в селах почти не осталось людей, готовых копать. Многие дома пустые, молодежь уехала. К тому же хрена становится меньше и на огородах, потому что растение очень чувствительно к гербицидам, которые массово используют при выращивании сои.

Попытка наладить собственное выращивание провалилась

Чтобы не зависеть от случайных объемов в селах, переработчики несколько лет назад засеяли собственные участки хреном. Для этого даже завезли рассаду из Венгрии. Но без специалистов технологию выращивания овладеть не удалось — весь хрен пропал.

Венгерские партнеры, по словам производителей, отказались делиться опытом, потому что не хотят получить нового конкурента на европейском рынке.

Украинский хрен массово вывозится в ЕС

Дефицит усугубляют перекупщики, которые скупают корни у крестьян и отправляют его в Польшу и Германию. Там его используют в переработке, в то время как украинские предприятия вынуждены искать замену.

Единственный выход – импортное сырье

Пока селекционеры пытаются вывести украинский сорт и разгадать секреты правильного выращивания, переработчики готовы заключать контракты с фермерами на весь урожай и платить конкурентную цену. Но уже сейчас, чтобы не допустить дефицита популярного соуса хрен со свеклой, производство частично поддерживается за счет импортного сырья из Европы.

