Почему в Украине мало мужчин от 18 до 30: ученый назвал причину и ошарашил прогнозом

Дело в самой низкой рождаемости, которая была у нас в 2001 году.

Поколение мужчин, которым сейчас 25-30 лет является в Украине наименее многочисленным, а именно они могли бы более эффективно защищать нашу страну от врага.

Об этом эксперты заговорили после того, как был уменьшен призывной возраст от 27 до 25 лет.

Почему 25-летних украинцев немного?

Ученые подтверждают, что контингент 18-30-летних мужчин действительно малочислен в Украине.

"В 2001 году в Украине была самая низкая рождаемость, а лет 5 до того и столько же после она тоже не была высокой. Соответственно, этим людям сейчас 18-28 лет и этот контингент украинцев относительно невелик", — объясняет ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Он добавляет, что в 2001 году в Украине 100 женщин рожали 108 детей. Это очень малое число. Для того чтобы не происходило сокращение численности населения за счет природного фактора, нужно чтобы 100 женщин рожали 220 детей.

"Соответственно, если мало рождений, то контингент, как мужчин, так и женщин, родившихся в тот период, будет значительно меньше. Это, конечно, отражается на половозрастной пирамиде (см. рисунок)".

Половозрастная пирамида Украины

На рисунке наглядно виден "провал" с рождаемостью в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Полововозрастную структуру населения к началу этого года достаточно точно оценить трудно, поэтому она приведена состоянием к полномасштабному вторжению. Красным цветом отмечен контингент мужчин, которым сейчас 18-25 лет. Реально он еще меньше, потому что часть населения проживает в Крыму и ОРДЛО, часть на территориях, оккупированных после февраля 2022 года, часть уехала за границу, часть погибла в результате боевых действий и обстрелов.

Это определенно негативно сказывается на мобилизационном ресурсе, если мы говорим о мужчинах. А что касается женщин, то количество рожденных ими детей в абсолютных числах будет меньше", — объясняет Александр Гладун.

Последствия демографических волн

Эксперт добавляет, что в 2021 году 100 женщин родили 116 детей, что получше, чем в 2001 году, но тоже слишком мало. Поэтому в будущем следует ожидать негативных последствий. Кроме того, на демографическую ситуацию влияет война, а именно большая миграция населения как внутри страны, так и за рубеж.

"Если учесть то, что у нас примерно 3-4 миллиона женщин с детьми выехали за пределы Украины спасаясь от войны, то в будущем тоже стоит ожидать меньше рождений. И последствия этой демографической волны через 20-30 лет будут очень ощутимы, если не критическими", — отмечает Александр Гладун.

Нужны ли возрастные ограничения?

Эксперт добавляет, что трудно сказать, повлияет ли существенно на мобилизацию то, что 25-30-летних мужчин у нас не много. Ибо прежде всего мы не знаем реальных потребностей военных. Они раньше называли цифры для мобилизации в 500 тысяч, со временем появилась информация о необходимости 350 тысяч.

"Не следует забывать, что резерв у нас есть в других более старших возрастных группах. Поэтому трудно сказать, можно ли назвать это проблемой. А вообще, мне странно, что у нас существует возрастное ограничение на мобилизацию. А именно то, что нельзя призывать мужчин от 18 до 25 лет в армию. Извините, если мы проигрываем войну, то тогда уже будет не до возрастной структуры. Поэтому здесь стоит задуматься, что лучше: служить в украинской армии или в российской?", – отмечает Александр Гладун.

Призыв в армию

Лучше воевать за Украину, чем идти под знамя РФ

Эксперт добавляет, что у нас в отличие от России есть демократия. Женщины позволяют себе ссориться с военкомами, перекрывать дороги, если считают, что работники ТЦК и СП как-то себя неправильно ведут.

"В России такого нет и там таких послаблений не допускают, все гораздо жестче. И если они захватят какой-то украинский город, то все эти ребята, которым по 18-20 лет окажутся в армии РФ и их погонят на фронт под флагами России. Пока только не известно куда на Польшу, Казахстан или на страны Балтии. Именно так враг делает на оккупированных территориях. Технология проста: людям навязывают российское гражданство, и как только его он получил – сразу могут призвать в армию. Как результат – украинцев заставляют воевать против украинской армии", — рассказывает Александр Гладун.

Россия воюет руками украинцев

Ученый подчеркивает, что именно так происходило в случае самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года — украинцев кого принудительно, кого за деньги привлекают в российское войско.

"Мы должны понимать, что на той стороне тоже гибнут наши граждане, затянутые в российскую армию. Те же граждане из "ДНР" и "ЛНР" — это юридически украинцы, хотя они надумали свое гражданство. Никто эти "республики" официально не признал, кроме РФ, Сирии и КНДР. По сути и юридически – это наши граждане. Вот такая страшная ситуация", - заключает Александр Гладун.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что будет с населением Украины, если война будет продолжаться до 2026: ученый шокировал прогнозом.

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