Почему в Украине растут цены на топливо: экономист назвал причины и рассказал, когда стоимость снизится

В Украине растет стоимость горючего. Последние несколько недель ценники на стелах росли почти каждый день.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

В Украине подорожало горючее: что говорят водители

Директор транспортного предприятия из Киева Николай Иванович говорит, что цены на горючее в Украине растут чуть ли не каждый день. Повышать цены на проезд – не выход, потому что пассажиры ездить перестанут, говорит предприниматель. Приходится экономить на себе.

"Экономим на заработной плате. Экономим на том, что у нас водители, практически смотрящие за машинами и ездящие так, чтобы эта машина могла ездить", — говорит Николай Иванович.

Житель Львова Владислав Ярош начал экономить на топливе, поскольку тратит на это значительную часть своей зарплаты. Он решил пересесть на электрокар.

АЗС Украины поднимут цены на топливо/Фото: Unsplash

Почему стоимость горючего растет

Эксперты топливного рынка и экономисты напоминают, что у летнего роста цен на топливо в Украине две причины. Первая – это возврат налогов, вторая – мировые тенденции.

Ведь после начала полномасштабного вторжения и уничтожения нескольких нефтебаз – цены на горючее быстро полезли вверх. Тогда правительство решило убрать акцизы и НДС из стоимости горючего. Это позволило удержать цену на уровне сорока пяти гривен за литр. В августе 2023 года эти решения отменили.

Украина и раньше была зависима от мировых цен на нефтепродукты, но до войны в стране работали два нефтеперерабатывающих завода. Там перерабатывали не только импортную нефть, но и отечественную. Это давало возможность удерживать цены от больших скачков. В настоящее время заводы разбомблены, переработка не работает. Топливо завозят напрямую.

Экономисты единодушно отмечают, что к началу боевых действий в Израиле на мировом рынке нефтепродуктов наметились тенденции к снижению цен на топливо: бензин, дизель и автомобильный газ. Но рынки замерли.

"В случае если эта война быстро будет развязана и там в течение недели-двух, то соответственно будет поставлена точка. То цены скорее всего продолжат свою тенденцию к уменьшению", — говорит руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

Илья Несходовский

Что будет дальше с ценами на бензин – будет зависеть еще и от действий оккупантов. Вернее, от их попыток устроить очередной блекаут. В прошлом году, когда по всей стране исчезал свет, а население и промышленность начинали пользоваться генераторами – стоимость горючего выросла на 10%.

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Напомним, цены на горючее в Украине сейчас выше, чем в Польше. Эксперт дал неожиданное объяснение такой ситуации, и дело здесь не в войне.

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