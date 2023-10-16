Почему в Украине растут цены на топливо: экономист назвал причины и рассказал, когда стоимость снизится

Экономисты объяснили причины удорожания горючего.
В Украине растет стоимость горючего. Последние несколько недель ценники на стелах росли почти каждый день.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.
В Украине подорожало горючее: что говорят водители
Директор транспортного предприятия из Киева Николай Иванович говорит, что цены на горючее в Украине растут чуть ли не каждый день. Повышать цены на проезд – не выход, потому что пассажиры ездить перестанут, говорит предприниматель. Приходится экономить на себе.
"Экономим на заработной плате. Экономим на том, что у нас водители, практически смотрящие за машинами и ездящие так, чтобы эта машина могла ездить", — говорит Николай Иванович.
Житель Львова Владислав Ярош начал экономить на топливе, поскольку тратит на это значительную часть своей зарплаты. Он решил пересесть на электрокар.
Почему стоимость горючего растет
Эксперты топливного рынка и экономисты напоминают, что у летнего роста цен на топливо в Украине две причины. Первая – это возврат налогов, вторая – мировые тенденции.
Ведь после начала полномасштабного вторжения и уничтожения нескольких нефтебаз – цены на горючее быстро полезли вверх. Тогда правительство решило убрать акцизы и НДС из стоимости горючего. Это позволило удержать цену на уровне сорока пяти гривен за литр. В августе 2023 года эти решения отменили.
Украина и раньше была зависима от мировых цен на нефтепродукты, но до войны в стране работали два нефтеперерабатывающих завода. Там перерабатывали не только импортную нефть, но и отечественную. Это давало возможность удерживать цены от больших скачков. В настоящее время заводы разбомблены, переработка не работает. Топливо завозят напрямую.
Экономисты единодушно отмечают, что к началу боевых действий в Израиле на мировом рынке нефтепродуктов наметились тенденции к снижению цен на топливо: бензин, дизель и автомобильный газ. Но рынки замерли.
"В случае если эта война быстро будет развязана и там в течение недели-двух, то соответственно будет поставлена точка. То цены скорее всего продолжат свою тенденцию к уменьшению", — говорит руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.
Что будет дальше с ценами на бензин – будет зависеть еще и от действий оккупантов. Вернее, от их попыток устроить очередной блекаут. В прошлом году, когда по всей стране исчезал свет, а население и промышленность начинали пользоваться генераторами – стоимость горючего выросла на 10%.
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Напомним, цены на горючее в Украине сейчас выше, чем в Польше. Эксперт дал неожиданное объяснение такой ситуации, и дело здесь не в войне.
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