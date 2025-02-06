Почему в Украине рождаемость в маленьких городах больше, чем в больших: объяснение демографа

Демограф Александр Гладун объяснил, почему рождаемость в маленьких городах выше, чем в больших. Что он сказал?
Демограф, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун объяснил, почему в Украине рождаемость в маленьких городах выше, чем в больших.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.
Ученый отметил, что в Украине сейчас такая ситуация, когда в меньших городах есть большая рождаемость.
"Есть такая закономерность - чем меньше населенный пункт, тем выше там рождаемость. Там меньшие расходы на транспорт, передвижение по городу удобное, все более-менее компактно размещено для проживания, что тоже влияет на рождаемость. У нас сейчас развиваются только крупные города-миллионники, которые просто всасывают в себя людей, а чем больше город по численности населения, тем в нем меньший уровень рождаемости", - пояснил он.
Интервью с Александром Гладуном можно прочитать по ссылке.
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