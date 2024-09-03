Почему в Украине сложно получить талон для сдачи водительских экзаменов: подробности скандала

Специальные люди готовы продать свое место в очереди: цена от 500 грн. до 150 долларов.

В Украине люди вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть в сервисный центр и сдать экзамен для получения водительского удостоверения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Загороднего.

В Киеве возле одного из сервисных центров очередь сформировалась еще с вечера. Первые в списке ночевали в машинах, а некоторые просто под дверью. Главный документ этой очереди - список. Иногда его пытаются похитить, порезать или сжечь, чтобы начать новый или же кто-то пытается пройти без очереди. Тогда происходят ссоры, столкновения и даже драки.

Очереди в сервисный центр

В 8 утра двери открываются и люди попадают внутрь здания. Все эти страдания ради вот такого маленького куска бумаги - талон на практический экзамен по вождению.

Дефицит талонов сразу сформировал новую услугу. Специальные люди готовы продать свое место в очереди: цена от 500 грн до 150 долларов.

Лучше всего знакомы с ситуацией, конечно же, директора автошкол. Валерий Качалай уже годами приводит на экзамен своих студентов. И он говорит, дефицит талонов породил замкнутый круг.

"Сложнее экзамен сдать, потому что этот талон ты вырываешь в последний день, вот, ты не можешь подготовиться с инструктором там приехать, потому что он тебе не дает на разминку автомобиль, это все делается очень впопыхах, и поэтому ученик может не сдать снова, потом снова идет на экзамен в сервисный центр", - говорит Качалай Валерий, директор автошколы.

Талон на водительский экзамен

А еще всю очередь разрушают многочисленные воздушные тревоги, во время которых инспекторы экзамены не принимают. Директор другой автошколы Роман Гороховацкий вообще обвиняет не работников сервисных центров в очередях, а своих коллег. Мол некоторые автошколы элементарно не доучивают своих студентов, а те, сдавая экзамены по 3-5-10 раз, увеличивают нагрузку на экзаменаторов.

"И ни разу мне никто не прямо сказал, не намекнул, что приводи нам людей, иначе ты не сможешь работать. Такого не было. И мы сдавали без проблем. То есть, если я захочу продавать права, то, соответственно, я не доучиваю, и делаю все условия для того, чтобы ученик у меня сам попросил порешать. Или намекаю ему, или прямо говорю, что ты не хвастайся, это так у всех, все просто тихонько молчат, это все нормально, все покупают, и ты купишь, а потом я тебя научу, или дорога тебя научит", - говорит Роман Гороховацкий, директор автошколы.

А еще эксперты причинами дефицита называют низкую зарплату. Недавно инструктор начал получать не 13, а 20 тысяч гривен - это в Киеве. И люди на такие деньги не идут.

Сервисный центр

"Мне как антикоррупционеру очень импонирует, что такая «хлебная» должность в прошлом как экзаменатор теперь попробуй найти, очевидно коррупционные поступления существенно уменьшились. У нас сейчас очень большой дефицит экзаменаторов И сейчас даже те вакансии, которые есть они не заполняются. В Киеве зарплата инструктора с гораздо меньшей бюрократией минус подавать декларацию, минус бюрократия - 40-50 тысяч и то не могут найти", - говорит Михаил Серебряков, исполнительный директор общественной организации „Вместе против коррупции“.

Михаил говорит, на всю страну только 500 экзаменаторов и он предлагает всем поднять зарплату вдовы и забронировать, чтобы их не забрали в армию. Но действительно ли талонная беда пока непреодолима - мы попытались узнать у руководителя главного сервисного центра МВД Украины.

"Ориентировочно 100 работников, которые приняли решение и мобилизовались в ряды ВСУ и защищают нашу страну и соответственно эта нехватка постепенно компенсируется. Мы приглашаем всех желающих пройти стажировку, а в дальнейшем официально трудоустроиться на соответствующие вакантные должности и принимать эти экзамены. К большому сожалению у нас не хватает именно экзаменаторов, которые принимают практичяки принимают практические экзамены", - говорит Николай Рудик, начальник Главного сервисного центра МВД Украины.

Также Николай Рудик признает, с тех пор сняли лимит на количество попыток, подавляющее большинство сдают экзамен не с первого раза, а это также нагрузка на экзаменаторов.

А еще, уверяет, что коррупцию в его ведомстве преодолели. Он показывает зал для сдачи теоретического экзамена. Камеры по периметру, камера, которая фиксирует любые движения студента. Камеры пишут также каждое движение студента и на практическом экзамене.

Зато директора автошкол намекают, иногда в регионах вместе с талончиком дельцы могут предложить еще и конкретный - самый простой маршрут для ученика, на котором он будет сдавать экзамен.

Юрист Ирина Козаченко-Пайе говорит, во Франции все значительно проще.

"Вообще в среднем сдача на водительские права во Фрнции стоит 1600 евро. А еще во Франции есть такая система, они учатся проходят 20 уроков с инструктором, потом они сдают правила дорожного движения и с 15 лет они могут ездить со своими родителями, для этого один из родителей должен получить разрешение и он учитывается как ваш наставник. И в 17 лет вы сдаете экзамен", - говорит Ирина Козаченко-Пайе.

С 1 января 2024 года во Франции снизили возраст для прохождения экзаменов. Так, с 17 лет можно ездить. Едва ли не единственное, чем украинская система похожа на французскую - это стоимостью обучения. В Киеве, например она уже достигает 1000 -1100 евро. И даже заплатив такие деньги за обучение, нужно долго выстоять в очередях, чтобы сдать экзамен вечером.

Получить легальное водительское удостоверение в Украине действительно не просто. Война - главная причина талонного дифицита. Но и директора автошкол и руководство сервисных центров в один голос кричат - не ищите посредников, которые обещают помочь, или вообще продать вам права.

Кстати, именно женщины резко увеличили спрос на водительские права. Мужчины в армии – а семейное авто кто-то должен водить, возить детей в школу. Но возможно именно этим женщинам решать и самую проблему с экзоменаторами и сами займут вакантные должности. Пока мужчины на фронте.

Очереди и драки! Почему так сложно достать талон на экзамен по вождению?

Читайте также: