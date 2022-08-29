Почему в Украине существенно подорожали фрукты и овощи и что с ценами будет дальше: объяснение эксперта

Больше всего продукты питания сегодня зависят от общей инфляции в стране.
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему подорожали фрукты и овощи в Украине и что с ценами будет дальше.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Мы увидели в этом году существенный рост цены и он, к сожалению, не окончательный. Относительно влияющих факторов. Первое — энергоносители, во-вторых, дефицит отдельных украинских продуктов, которые нельзя поставлять с юга. Поэтому в данном случае мы увидели существенное увеличение импорта из многих стран мира. С одной стороны, это плохая ситуация для страны, потому что она ухудшает торговый баланс бизнеса, поскольку не покупают украинское. Но с другой стороны более позитивна для потребителя и это влияет на стабилизацию цен", — говорит Дорошенко.
В то же время он добавляет, что сегодня подорожание продуктов, прежде всего, зависит не столько от энергоносителей, цены на которые государство сдерживает, как от инфляции.
"Что касается подорожания — больше всего продукты питания сегодня зависят от общей инфляции в стране", — отмечает эксперт.
Напомним, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.
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