Почему вагнеровцы взяли в плен российского комбрига: эксперт о "трении" между оккупантами

Эксперт обратил внимание на заявление Пригожина о том, что ЧВУ передают свои фланги в Бахмуте вооруженным силам РФ. Именно бригада пленного подполковника должна была перенять фланги от ПВК.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал громкий случай на фронте, когда вагнеровцы задержали российского подполковника, приказавшего своим подчиненным открыть огонь по боевикам ЧВК.

Об этом Снегирев заявил в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

По его словам, 72-я бригада ВС РФ, командиром которой является задержанный подполковник Роман Винивитин, была сформирована из "мертвых душ".

"Первое сообщение о ее формировании датируется августом 2022 года, город Оренбург. Тогда российский губернатор этой области не от большого ума сообщил, что согласились 60 горожан принять участие в рядах этой бригады. Напомню, штатное расписание бригады — 4,5 тысячи", — говорит эксперт.

По информации Снегирева, к моменту боев этой бригады в Харьковской области ее личный состав был не более одной батальонно-тактической группы, то есть 800-1000 человек.

"Речь шла о том, что бригада была сформирована из "мертвых душ", происходило списание материально-технического обеспечения и финансовых вознаграждений. Затем после неудачных боев на Харьковском направлении их перебросили под Бахмут на фланг. Сообщение Пригожина о передаче флангов не случайно. Таким образом он пытался прикрыть коррупционные схемы своего нынешнего первого заместителя генерал-полковника Мизинцева, в то время он был первым заместителем министра обороны", – говорит эксперт.

По его мнению, Пригожин сознательно дал информацию в целом, подставляя под удар одну из самых небоеспособных частей оккупационных войск.

"Было успешное контрнаступление ВСУ именно на позиции этой бригады, ее фактически разбили. Личные счета — гибель своих подчиненных. Это и побудило подполковника расстреливать колонны ЧВК "Вагнер" и минировать пути их выхода", — подытожил Дмитрий Снегирев.

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Напомним, владелец ВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал рапорт, в котором говорилось, что вагнеровцы у Бахмута вступили в бой с кадровыми военными РФ. Командир военных РФ, напавших на наемников Пригожина, был пьян.

Позже Пригожин опубликовал видео с задержанным вагнеровцами российским подолковником, где тот оправдывался, что отдал приказ напасть на вагнеровцев "из-за личной неприязни" и из-за того, что был пьян.

Сегодня главарь "Вагнера" объяснил, что командир 72-й бригады ВС РФ подполковник Роман Винивитин не был взят в плен, а был задержан и "передан для проведения следственных действий".

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