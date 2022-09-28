Почему Вашингтон открыто не отвечает на ядерные угрозы РФ – объяснение эксперта

Эксперт Defense Express Иван Киричевски объяснил, почему Вашингтон открыто не отвечает на ядерные угрозы российского диктатора Путина.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Так, по его словам, у США есть варианты ответа в случае нанесения РФ ядерного удара.

"Здесь особенности жанра дипломатии. Чем, например, могут ответить США? У них есть, они завершили испытания, истребитель пятого поколения F-35. Его можно адаптировать для применения тактического ядерного оружия. Если нужно такой самолетик может прилететь с такой симпатичной бомбой типа В-61-12 и отбомбиться. Тем более, что такие бомбы лежат в одном из хранилищ на территории Германии, то есть они вполне могут ответить. Американцы имеют минибомбы мощностью 5-15 килотонн, которые предназначены для разрушения особо укрепленных объектов типа бункера Путина. Такие боеголовки стоят на баллистических ракетах, которые размещены на стратегических атомных подлодках типа "Огайо", — говорит эксперт.

Киричевский отмечает, что американцам нечего бояться, а отсутствие открытого ответа – это дипломатический этикет.

"А теперь вернемся к дипломатии. Блинкену (ред. — государственный секретарь США) немного не с руки угрожать: "А знаете, если вы ударите по Украине, то мы разнесем бункер Путина с такой-то подводной лодки". Американцам, на самом деле, бояться нечего. Но конкретизация ответа она не предусматривается дипломатическим этикетом", — добавил эксперт.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну против Украины, снова разразился ядерными угрозами. В своем выступлении, в ходе которого высказался за присоединение оккупированных территорий Украины к России, глава Кремля заговорил о готовности применить ядерное оружие при необходимости и угрозе территориальной целостности РФ.

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