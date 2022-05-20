Почему во время ракетных обстрелов страдают гражданские объекты: в Минобороны назвали две причины

Почему во время ракетных обстрелов страдают гражданские объекты: в Минобороны назвали две причины

Анна Маляр объяснила, что именно враг пытается уничтожить в первую очередь.

При ракетных обстрелах Украины со стороны России нередко страдают гражданские объекты.

Комментируя ракетные обстрелы Одесской области, замминистра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона объяснила, что именно враг пытается уничтожить в первую очередь.

"С точки зрения нашего ведомства (Министерства обороны Украины – ред.) мы можем говорить лишь о факте. О пострадавших гражданских лицах предоставляет информацию ГСЧС. Что касается военных объектов, то мы о них не говорим, потому что мы во время войны не предоставляем информацию о повреждениях военных объектах", — отметила она.

Но здесь, по словам Маляр, нашим гражданам важно понимать такие моменты: что во время войны прежде всего враг всегда ставит задачу уничтожить первое – это военные объекты, второе – это те объекты, которые могут усиливать обороноспособность. "Например, это могут быть склады, это могут быть места, где есть запасы горюче-смазочных материалов. Затем на втором месте уже идут по целям объекты инфраструктуры: это дороги, железная дорога и объекты критической инфраструктуры. И уже после того гражданские объекты", — рассказала заместитель министра обороны.

Маляр назвала две основные причины, по которым во время ракетных обстрелов страдают гражданские объекты.

"Поэтому то, что у нас страдают нередко гражданские объекты, здесь есть две причины. Первое – это то, что, действительно, Россия воюет, не соблюдая правил и обычаев войны, и целится в том числе в гражданские объекты, другая причина в том, что они (российские оккупанты – ред.) не всегда попадают в объекты, которые реально являлись их целями, и страдают гражданские объекты из-за этого", — подытожила она.

Напомним, в Одесской области российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры. В результате чего вспыхнул пожар.

Кроме того, что в Одесской области оккупанты нанесли авиаудара по пляжному туалету.

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