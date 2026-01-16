Почему военные уходят в СЗЧ еще до боя: военный шокировал ответом

Командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло на псевдо «Маяк» / © ТСН

Немалый процент самопроизвольного оставление части (СЗЧ) в Украине происходит впервые, когда человек едет с ТЦК СП на базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) и учится — сбегает с полигона, или когда он едет из БЗИН в подразделение. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла на псевдо «Маяк» в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко рассказал, что в их подразделения мобилизованные попадают без проблем и потерь по дороге.

Однако часто, по его словам, эти люди пытаются сбежать дальше — до выхода на боевые позиции.

«То есть, вот я сколько не слышу в публичном пространстве вопрос СВЧ, поднимается вопрос, что люди устали войной, там командиры-"мясники» и т. д. Никто почему-то не акцентирует внимание, что очень большая часть людей убегают без попадания на линию боевого столкновения», — говорит военный.

По его мнению, это связано с неосознаванием украинцев:

«Мы проигрываем информационную войну, к сожалению. И я в этом 100% уверен. Люди относятся… ну даже послушайте, как говорят, „меня забрали там“. Идет война. И эта наша война. Мы живем в этой стране и все в ней так или иначе примут участие. Не нужно ждать ни Трампа, ни еще кого-нибудь, кто придет и принесет тебе мир. Победа — это как копилка, которую ты каждый день должен класть какое-то достижение. Если ты ничего не будешь делать, она не наступит».

