Почему военным после возвращения с фронта нужно обращаться к психологам: истории травмированных воинов

Украинским военным, несмотря на нежелание, рекомендуют обращаться за профессиональной психологической помощью. Эксперты отмечают, что нужно не менее года, чтобы военный с фронта после боевых действий мог адаптироваться к гражданской жизни. На этом пути ему нужна либо терапия психологом, либо его близкие.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Психолог Сергей Титаренко в прошлом был военным, но после травм все изменилось

Психолог Сергей Титаренко отмечает, что к нему военные не спешат приходить, потому что считают, что у них все хорошо. Ранее Сергей Титаренко, еще до АТО, имел боевой опыт в миротворческих миссиях Украины. Когда только начиналась война на востоке, его авиационная бригада под Славянском прикрывала нашу пехоту, чтобы ее не взяли в кольцо. 4 июня 2014 года в вертолет Ми-24 россияне попали из ПЗРК. С разбитым хребтом, обгорелого, с ушибленными легкими и сердцем из горящего вертолета его вытащил командир экипажа.

Психолог Сергей Титаренко

Мужчина полгода лежал, перенес множество операций. Надежды, что можно встать на ноги, разбивались о медицинских прогнозах. Но Сергея держала на плаву жена. Наталья была все время рядом. Но ровно через год и два дня после авиакатастрофы она не пришла в плату к Сергею. Она умерла из-за рака. Мужчина говорит, что тогда он пережил эмоциональный срыв. Из психологической ямы его пытались вытащить 5 психологов, но тщетно. И только шестой специалист нашел с ним общий язык. Начали обработать потерю жены, здоровья, привычной жизни. Терапия дала свои результаты – Сергей начал возвращаться к жизни и согласился поехать на реабилитацию в США.

Психолог Сергей Титаренко с супругой

Американские специалисты занимались с ним год. И в Украину он уже вернулся с планами на жизнь: закончил сначала курсы, наконец получил профильное образование и уже 5 лет работает, как психолог с военными.

Готовность к обработке травм после войны не приходит сама собой, говорит Сергей. Но, если не идти к врачу вообще, то с фронта в гражданскую жизнь можно вернуться физически, а ментально – нет.



"Последствие войны — депрессия, алкоголизм и другие виды зависимости могут быть", — говорит Сергей Титаренко.

Как женам военных помочь своему мужу

Каждому вернувшемуся с войны военному нужен психолог. Но в стране их катастрофически не хватает. Когда не хватает специалистов, многие проблемы военных перекладываются на плечи их семей. Однако и женам военных сложно, поскольку женщина может опасаться, что с войны вернулся другой мужчина, а не тот, кого она знала.

Психолог Оксана Бугель говорит, в их заведение "Дом воина" приходят жены с запросом, как помочь мужу. Они учат их, чтобы те помогали адаптировать мужчин к привычному ритму уже в тылу.

Военному Владимиру с острыми моментами помог справиться психолог. Ранение он получил в Донецкой области летом прошлого года. Они с собратьями попали под масштабный обстрел артиллерии. Владимиру оторвало левую ногу и сильно порубило правую. С первого дня реанимации рядом была жена.



Владимир 10 месяцев не поднимался. И пока менялись больницы, реабилитационные центры и города – Елена с дочерью Марией ездили вслед за ним. Женщина взяла на себя решение всех проблем — восстанавливала сгоревшие документы мужчины. Заботилась, консультировалась со всеми врачами, чтобы сохранить правую ногу. Иногда тоже срывалась и сражалась со своими срывами. Но именно она была главным мотиватором Владимира встать на ноги.

Военный Владимир

Семья родом из Счастья на Луганщине. Владимир подписал контракт с войском в 2020 году. Елена и Мария бежали из города в середине февраля 2022 года под плотными обстрелами. Теперь их дом находится в оккупации.

Сейчас семья живет в комнате при реабилитационном центре во Львовской области. Учитывая, что семье защитника некуда возвращаться после лечения, им разрешили здесь жить и после окончания реабилитации. Елена обустраивает комнату как дом.



Чтобы вернуться с войны ментально и физически Владимиру понадобилось больше года, и сверхусилия его жены. Для каждого этот период может быть разным. Но именно поддержка помогает преодолеть этот путь.

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