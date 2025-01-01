Почему ВПЛ едут обратно в оккупацию: сколько денег дает государство и к чему здесь "квартирный вопрос"

Что говорят о проблеме в правительстве и какие изменения планируют.

Из-за войны и российской агрессии миллионы украинцев были вынуждены выезжать из родных городов и сел в более безопасные регионы Украины.

Годами мы слышим эту страшную аббревиатуру ВПЛ – внутренне перемещенные лица. И самое печальное, что за этими тремя буквами общество почему-то привыкло не замечать людей с их проблемами.

Это более 4 миллионов граждан, которые, несмотря на все трудности, не выехали за границу и остаются в Украине. Они потеряли все, что имели, а сейчас вынуждены начинать жизнь с начала – искать жилье, работу, воспитывать детей.

Большинство переселенцев пытаются устроить свою жизнь – кто в одиночку, а кто с помощью родственников и друзей. Но многие ВПЛ не ощущают должной поддержки от государства – помощи по трудоустройству, обучению, жилью.

Скандал о 150 тысячах переселенцев

О переселенцах вроде бы все знают, помнят и даже озабочены их судьбами, но в то же время не уделяют должного внимания по решению их насущных проблем.

В последний раз о переселенцах вспомнили после скандального заявления нардепа Максима Ткаченко, мол, уже 150 тысяч украинцев вернулись на оккупированные территории, из-за того, что не смогли найти работу или жилье на подконтрольной Украине территории.

Впоследствии политик опроверг свое заявление. А Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента назвала слова депутата ложью и хайпом. Мол, не может быть такого, чтобы тысячи украинцев возвращались на оккупированные врагом территории.

После громких заголовков в СМИ и в социальных сетях, прошло немного времени и о проблемах ВПЛ, снова все забыли, будто так и надо.

ТСН.ua решил разобраться, почему появились слухи о возвращении переселенцев в Мариуполь, как и чем государство помогает ВПЛ, а именно – обеспечивает жильем, работой, финансово.

Прежде всего, мы обратились с перечнем актуальных вопросов к Ирине Верещук. Но заместитель руководителя Офиса президента за месяц не смогла найти времени для разговора.

Как объяснила нам ее помощница, у Ирины Андреевны очень напряженный график и она не может нам рассказать о проблемах ВПЛ ни устно, ни письменно.

Люди нуждаются в значительно большей поддержке от государства

Вернуться в Мариуполь, чтобы страдать

Больше о проблемах ВПЛ знают сотрудники благотворительных фондов и волонтеры, они заботятся о переселенцах и пытаются хоть частично помочь с решением существующих проблем.

Волонтеры говорят, что случаи, когда внутренне перемещенные лица решают вернуться на оккупированные врагом территории есть, но они единичны.

"Таких случаев мало, но они есть. Например, из моего немалого круга знакомых и друзей, на оккупированную территорию вернулся лишь 1% из ста. И это произошло не из-за того, что людям плохо жилось на подконтрольной Украине территории, а из-за манипуляций родителей, которые остались в оккупированном Мариуполе. Понимаете, есть такие токсичные родители, которые манипулируют своими детьми. Говоря им: "Вот я умру, а ты меня уже никогда не увидишь". От этого сердце разрывается. Именно поэтому вернулись в Мариуполь мои знакомые – муж с женой и особым ребенком. Это просто кошмар. Я общаюсь с этой семьей и они говорят, что там просто невозможно жить, но люди вынуждены терпеть, то есть страдать из-за любви к родителям", – рассказывает ТСН.ua Роман Перетятько, военный священник, основатель гуманитарного центра "Доброе утро, мы из Мариуполя".

Спиваются от безысходности

Собеседник добавляет, что у переселенцев есть немало нерешенных проблем, которые побуждают их к возвращению в прифронтовые города, где есть огромная угроза от вражеских ракет или даже возвращаться в свои дома, находящиеся на оккупированной территории.

"На новом месте у переселенцев две самые большие проблемы – жилье и работа. Люди нуждаются в значительно большей поддержке от государства. Часть переселенцев пытается уладить имеющиеся проблемы самостоятельно – находят работу, пытаются начать собственный бизнес. Но у немалого количества людей опускаются руки – работа малооплачиваемая, высокая стоимость аренды жилья, финансовая помощь от государства ничтожна или ее урезают до минимума. От такой безысходности, люди банально спиваются. Причем в ловушку алкогольной зависимости попадают как мужчины, так и женщины", – рассказывает Роман Перетятько.

Нуждаются в жилье и медицине

По мнению военного священника, государству нужно активнее решать проблемные вопросы ВПЛ.

"По-моему, надо создавать ячейки, где бы переселенцы могли жить одной общиной, чтобы иметь возможность помогать и поддерживать друг друга. Думаю, что причиной возвращения ВПЛ под российские ракеты является именно "квартирный вопрос". Стоимость жилья на подконтрольной Украине территории очень высока, как и аренды. А как платить аренду, когда нет работы? У человека нет иных вариантов, чем возвратиться в родные стенки, хотя и разрушенные. Поэтому государство должно прежде всего обеспечить ВПЛ доступным жильем, это хоть какой-то лучик к стабильности. Также переселенцы нуждаются в регулярной гуманитарной помощи по питанию и медикаментам. Особенно остро стоит вопрос с медицинским обеспечением, потому что из-за постоянных стрессов у людей "вылезает" очень много хронических заболеваний”, – рассказывает Роман Перетятько.

Почему украинцы возвращаются в города и села у линии фронта/Коллаж ТСН.ua

Что с жильем для переселенцев

Кстати, эксперты, с которыми пообщался ТСН.ua, тоже подчеркивают, что в первую очередь должна быть решена потребность внутренне перемещенных лиц в жилье. Для этого нужны масштабные проекты по развитию сети муниципального жилья, которое местные общины могут предоставлять в аренду ВПЛ.

ТСН.ua поинтересовался в Министерстве развития общин и территорий Украины: какое количество ВПЛ уже получило временное жилье от государства за период 2022-2024 годов. Существует ли очередь на жилье для ВПЛ, какое количество людей в ней находится? И собственно, как переселенцам получить жилье, к кому обращаться?

Проблемы ВПЛ/Коллаж ТСН.ua

Долгосрочные кредиты на покупку жилья

В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что внутренне перемещенные лица могут получить государственную поддержку в рамках бюджетных программ, предусматривающих предоставление льготных долгосрочных кредитов на приобретение жилья, а именно:

Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам проведения антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья (постановление Кабмина от 27.11.2019 № 980 ) – количество семей внутренне перемещенных лиц , которые получили кредиты на жилье за период 2022-2024 годы – 17 .

) – , которые получили кредиты на жилье за период 2022-2024 годы – . Государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (постановление Кабмина от 05.10.1998 № 1597 ) – количество семей внутренне перемещенных лиц, которые получили кредиты на жилье за периоды 2022-2024 годы – 109.

Сколько ВПЛ получили социальное жилье

"Согласно информации, предоставленной областными военными администрациями, за период 2022-2024 годов общее количество семей, состоящих на социальном квартирном учете составляет – 21407, из них семей внутренне перемещенных лиц – 2832 ; количество семей, обеспеченных социальным жильем за период 2022-2024 годов – 3455, из них семей внутренне перемещенных лиц – 631”, – сообщила ТСН.ua Светлана Старцева, начальница управления жилищной политики и благоустройства Министерства развития общин и территорий.

Какое количество ВПЛ получили временное жилье

Она добавляет, что общее количество семей, состоящих на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения из фондов жилья для временного проживания за период 2022-2024 годов составляет – 31253 семей, из них внутренне перемещенных лиц – 29357 ; количество семей, обеспеченных жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания за период 2022-2024 годов – 12425, из них внутри перемещенных лиц – 8335.

"В рамках Закона Украины "О жилом фонде социального назначения" от 12.01.2006 № 3334-IV и постановления Кабмина "Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц" от 29.04.2022 № 495 с целью обеспечения жильем, внутренне перемещенные лица вправе стать на социальный квартирный учет и учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания из фондов жилья предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц", – отмечает Светлана Старцева.

И добавляет, что взятие граждан на социальный квартирный учет осуществляется по решению органа местного самоуправления на основании их письменного заявления.

Как стать на учет социального или временного жилья

"К заявлению о взятии на социальный квартирный учет прилагаются документы, подтверждающие обоснованность признания в установленном порядке гражданина малообеспеченным и нуждающимся в предоставлении социального жилья. Исчерпывающий перечень таких документов устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим взятие на социальный квартирный учет", – разъясняет Светлана Старцева.

Решение о взятии на социальный квартирный учет или об отказе во взятии на такой учет принимается органом местного самоуправления.

"Внутренне перемещенным лицом для взятия на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания подается заявление в сельский, поселковый, городской совет или уполномоченный ими орган, в пределах территории которого они состоят на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах. К заявлению прилагаются документы, определенные постановлением Кабмина "Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц" от 29.04.2022 № 495", – отмечает Светлана Старцева.

И добавляет, что решение о взятии внутренне перемещенного лица на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе во взятии на такой учет принимается сельским, поселковым, городским советом или уполномоченным ими органом.

Кроме того, с целью получения социального жилья или жилого помещения из фондов жилья, для временного проживания можно обратиться в ЦПАУ.

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Сколько переселенцев уже нашли работу

ТСН.ua поинтересовался в Министерстве экономики Украины : сколько государство тратит средств на нужды ВПЛ и сколько внутренне перемещенных лиц удалось трудоустроить в 2022, 2023 и 2024 годах.

По словам Татьяны Бережной, заместителя Министра экономики, государство оказывает поддержку трудоустройству украинцам, которые из-за войны стали вынужденными переселенцами.

"Очень важно, чтобы они могли беспрепятственно интегрироваться в современный рынок труда, могли работать на новых местах, получать зарплату, обеспечивать семьи и быстрее адаптироваться к новому месту жительства. В частности, с начала этого года услугами Государственной службы занятости (ГСЗ) воспользовались 101,8 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них 72,6 тыс. человек имели статус безработных, трудоустроено 40,2 тыс. ВПЛ", – сообщила ТСН.ua Татьяна Бережная.

Для сравнения, в 2023 году к ГСЗ обратились по трудоустройству 59,1 тыс. ВПЛ, из которых 47,5 тыс. имели статус безработных, трудоустроено 30,3 тыс. грн. внутренне перемещенных лиц.

Поддержка бизнеса за трудоустройство ВПЛ

Татьяна Бережная добавляет, что сейчас действует правительственная программа компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время военного положения, основная цель которой – стимулировать бизнес трудоустраивать вынужденных переселенцев.

"Что предполагает программа? Каждый работодатель, принявший на работу ВПЛ может получить компенсацию от государства за каждого трудоустроенного человека из категории ВПЛ в размере минимальной заработной платы (на сегодня это 8 392,6 тыс. гривен в месяц). Такую компенсацию работодатель может получать в течение трех месяцев, а если принял на работу лицо с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц – даже дольше – в течение шести месяцев со дня трудоустройства", – отмечает заместитель министра.

Как работает программа поддержки?

С начала действия этой программы работодателям уже предоставлены компенсации по 45172 трудоустроенным ВПЛ, на сумму свыше 668 миллионов гривен.

В частности, в 2023 году было компенсировано по 14372 ВПЛ на общую сумму более 181 млн гривен. А с начала 2024 года принято уже 9172 решения о предоставлении такой компенсации по 14334 лицам, на общую сумму более 287,4 млн. гривен. Прогнозные расходы на 2024 год по этой программе – 305,8 млн. грн. при прогнозном трудоустройстве почти 15,2 тыс. ВПЛ.

"Отмечу, чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен отвечать определенным критериям: стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; не иметь проблем с налоговой отчетностью; не быть бюджетной организацией или фондом социального страхования. То есть, речь идет и о поддержке внутренне перемещенных людей, и о поддержке бизнеса, который испытывает нехватку кадров, но хочет развивать свой бизнес, платить налоги и поддерживать экономику страны", – отмечает Татьяна Бережная.

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Какой размер пособия на проживание для ВПЛ

В Министерстве социальной политики отмечают, что помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (далее – Помощь) назначается в соответствии с Порядком предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам, утвержденным постановлением Кабмина от 20.03.2022 № 332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам" (с изменениями) (далее – Порядок № 332 ).

"Помощь предоставляется лицам, переместившимся с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Миниреинтеграции начиная с 2022 года. Следует отметить, что помощь назначается на шесть месяцев (без учета совокупного дохода на семью, но с учетом критериев, в частности наличия депозитов, приобретения автомобиля, наличие жилого помещения или его части), на семью, которая обращается впервые, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи", – отмечает в ответе на запрос ТСН.ua Дарья Марчак, первый заместитель Министра социальной политики Украины.

Она добавляет, что размер пособия для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн, для других лиц – 2000 гривен. В течение периода, за который она выплачивалась, размер не изменялся.

"Решениями правительства в 2023-2024 годах продлена выплата Помощи еще на два шестимесячных периода. Продолжение выплаты происходит с учетом финансово-имущественного положения семьи. При этом совокупный доход семьи не должен превышать четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на 1 января года, на человека (9 444 грн). Кроме того, для лиц трудоспособного возраста, с целью стимулирования в трудоустройстве, применены механизмы регистрации в центре занятости для поиска работы, или переобучение, открытие собственного бизнеса и т.д", – отмечает первая заместитель министра.

Кстати, после окончания выплаты Помощи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств, обусловленных отсутствием места жительства ВПЛ могут обратиться в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или предоставителя социальных услуг для получения социальных услуг (пункт 17 Порядка № 332).

Следует отметить, что Помощь является частью государственной поддержки для ВПЛ, кризисная выплата для украинцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома. Это – финансовая поддержка при поиске жилья, работы, налаживании жизни в новой общине.

Субсидия для ВПЛ и как ее получить?

В Минсоцполитики добавляют, что кроме упомянутой выплаты в рамках комплексной поддержки государство обеспечивает и другие виды пособий.

"Одним из видов поддержки ВПЛ является предоставление жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по месту фактического проживания. В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 (далее – Положение), жилищная субсидия ВПЛ предоставляется по месту фактического проживания без обязательности заключения договора найма (аренды) жилья. При этом Помощь, оказываемая ВПЛ, не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии", – отмечает Дарья Марчак.

Но подчеркивает, что жилищная субсидия не может назначаться одновременно и по зарегистрированному месту жительства лица, и по его задекларированному месту жительства, и по месту его фактического жительства.

"За назначением жилищной субсидии можно обратиться в любой месяц года в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства/пребывания лица или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, а также через портал "Дія". Подать заявление можно в бумажной или в электронной форме", – сообщает Дарья Марчак.

Она добавляет, что для назначения жилищной субсидии можно обратиться с заявлением к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностных лиц центра предоставления административных услуг, и подать декларацию о доходах и расходах лиц, которым будет назначаться жилищная субсидия, по формам согласно приложениям к Положению, или упрощенное заявление о назначении и предоставление жилищной субсидии по форме согласно Приложению к Порядку реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабмина от 13.06.2023 с изменениями).

Бланки форм соответствующих документов размещены в свободном доступе по ссылкам : http://surl.li/dkglaf.

Проблемы ВПЛ/Коллаж ТСН.ua

Социальная помощь для малообеспеченных семей

В министерстве подчеркивают, что социальная поддержка незащищенным слоям населения, в том числе ВПЛ, обеспечивается путем назначения им государственной помощи семьям с детьми, помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, жилищных субсидий и т.д. Возмещение расходов на выплату указанных пособий осуществляется за счет средств госбюджета Украины.

"Одним из видов государственной помощи в системе социальной защиты населения, вспомогательной и стимулирующей выплатой, предоставляемой с целью обеспечения материальной поддержки малообеспеченных семей, является государственная социальная помощь малообеспеченным семьям (далее – государственная социальная помощь), установленная Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и Порядком назначения и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденным постановлением Кабмина от 24.02.2003 №250 (с изменениями) Государственная социальная помощь назначается и выплачивается в зависимости от имущественного положения и совокупного дохода семьи", – рассказывает Дарья Марчак.

Однако добавляет, что согласно нормам действующего законодательства размер государственной социальной помощи определяется как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

"Законами о Государственном бюджете Украины ежегодно устанавливается уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения государственной социальной помощи. Следует отметить, что ВПЛ имеют право получать все другие выплаты, которые обеспечивает государство для поддержки своих граждан в сложных жизненных обстоятельствах (например, выплаты для лиц с инвалидностью, помощь одиноким матерям/родителям и т.п.), – отмечает первый заместитель министра.

Проблемы ВПЛ в Украине/коллаж ТСН.ua

На что могут рассчитывать переселенцы

Дарья Марчак говорит, что помимо финансовой поддержки, усилия правительства, местных органов власти сосредоточены и на решении ряда других проблем, с которыми сталкиваются ВПЛ:

поддержка в поиске работы : государство не только предоставляет выплаты, но и создает условия и дополнительные возможности для трудоустройства, чтобы в дальнейшем человек получил возможность наладить самостоятельную экономическую жизнь.

: государство не только предоставляет выплаты, но и создает условия и дополнительные возможности для трудоустройства, чтобы в дальнейшем человек получил возможность наладить самостоятельную экономическую жизнь. развитие социальных услуг для ВПЛ, в частности, услуг по уходу за детьми дошкольного возраста и лицами с инвалидностью из числа ВПЛ (чтобы трудоспособные переселенцы имели возможность работать, получать собственные источники доходов и не зависеть исключительно от социальных пособий).

"Например, услуга "муниципальная няня" – это возможность для родителей нанять няню по уходу за ребенком до трех лет (или в определенных случаях до 6-ти лет) и получить возмещение за ее услуги от государства. Среди категорий, которые могут воспользоваться программой, категория родителей-ВПЛ. Это позволяет родителям найти время на переобучение, трудоустройство, адаптацию. Услугой могут воспользоваться ВПЛ, которые трудоустроены или состоят на учете в Центре занятости. Семья, желающая воспользоваться услугой, может самостоятельно выбрать человека, который будет оказывать услуги няни. А государство – возместит стоимость предоставления этих услуг", – рассказывает Дарья Марчак.

Она перечисляет плюсы от такой услуги:

для родителей-ВПЛ такая услуга – это возможность обеспечить няню за счет государства;

получить необходимое время на дополнительный заработок или эмоциональное или физическое восстановление;

иметь гибкий график и работать, зная, что твой ребенок под присмотром няни;

защиту со стороны закона, ведь сотрудничество происходит по официальному договору, где обе стороны указывают все требования.

По словам Дарьи Марчак, Минсоцполитики разработало механизм предоставления социальных услуг для ВПЛ по принципу "деньги ходят за человеком".

"То есть ВПЛ, которые нуждаются в уходе, могут получить деньги от государства на его оплату. При этом рассчитаться за уход человек сможет самостоятельно, по факту получения ухода. Кроме этого в созданных Центрах жизнестойкости можно получить индивидуальные или семейные консультации с психологом; первую психологическую помощь; консультации по социальным вопросам; посетить групповые занятия по психосоциальной поддержке, а также приобщиться к волонтерским инициативам в общине. Уже открыто 185 Центров жизнестойкости, еще около 50 готовят просторы к открытию", – рассказывает первая заместитель министра.

Проблемы ВПЛ в Украине/Коллаж ТСН.ua

Субсидия на оплату стоимости аренды жилья

С целью обеспечения государственной поддержки ВПЛ правительством принято постановление Кабмина от 25.10.2024 № 1225, которым утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц и военного сбора ( далее – Порядок № 1225).

"Указанное постановление вступает в силу 29.01.2025. Порядком №1225 определен механизм реализации экспериментального проекта по предоставлению ВПЛ субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения (далее – субсидия по найму жилья) в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей (кроме территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минреинтеграции, для которых не определено даты завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации (далее – перечень территорий), – рассказывает Дарья Марчак.

Она отмечает, что субсидия на наем жилья нанимателю назначается в порядке, аналогичном порядку назначения жилищной субсидии, и рассчитывается индивидуально для каждой семьи ВПЛ с учетом установленной социальной нормы жилья, финансово-имущественного состояния нанимателя и членов его семьи, которые будут проживать вместе с ним и не имеющих собственного жилого помещения на условно безопасной территории Украины, а также не получающих Помощь в соответствии с Порядком № 332. То есть, ВПЛ должны выбрать один из предложенных правительством видов поддержки.

"Порядком №1225 предусмотрено, что субсидия на аренду жилья назначается, если расходы семьи ВПЛ превышают обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% ее совокупных доходов. Кроме этого, предоставление субсидии на аренду жилья не ограничивает ВПЛ в получении на арендованное помещение еще одной целевой государственной поддержки – жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидия на аренду жилья будет назначаться органами Пенсионного фонда Украины на основании договорных отношений между наймодателем и нанимателем ВПЛ и соответствующего заявления о предоставлении субсидия на аренду жилья", – рассказывает первая заместитель министра.

С текстом Порядка №1225 можно ознакомиться по ссылке. В настоящее время идет техническая подготовка к запуску этой выплаты. За субсидией на аренду жилья ВПЛ могут обращаться с 29.01.2025.

ВПЛ в Украине

Каких изменений следует ожидать

В министерстве сообщают, что с целью усовершенствования механизмов предоставления социальной поддержки ВПЛ, в настоящее время Минсоцполитики разработан и представлен на рассмотрение правительства проект постановления Кабмина, которым предусматривается внесение изменений, в частности, в Порядок №1225 и Порядок №332.

"Этими изменениями предусмотрено усовершенствование механизмов предоставления социальной поддержки ВПЛ путем расширения доступа к программе субсидий на аренду жилья для большего круга лиц, а также повышение адресности и эффективности оказания помощи и продление этой выплаты на следующий шестимесячный период", – рассказывает Дарья Марчак.

Она добавляет, что согласно Закону Украины "О местном самоуправлении в Украине" органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии социальной защиты населения, порядок предоставления которых определяется этими органами.

Где в Украине больше всего переселенцев

В Минсоцполитики затруднились ответить на вопрос, в каких регионах страны больше всего переселенцев. Объясняя это тем, что информация о количестве ВПЛ по состоянию на 16.12.2024 в разрезе регионов уточняется.

Ранее сообщалось, что больше всего ВПЛ зарегистрировано в Донецкой (532 140 человек), Харьковской (517 872 человек) и Днепропетровской (452 784 человек) областях и в Киеве (415 376 человек). Кстати, за прошлый год, по данным КГВА, количество ВПЛ в Киеве увеличилось почти на 11000.

"Согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах по состоянию на 02.12.2024 – зарегистрировано 4,7 млн ВПЛ, из них после 24.02.2022 переместились 3,4 млн человек", – сообщила Дарья Марчак.

Ранее ТСН.ua рассказывал, почему украинцы возвращаются под ракеты россиян: волонтер объяснил проблему ВПЛ.

Помощь отменяют не всем ВПЛ! Те, кто нуждается, будут получать ее - заместитель министра соцполитики

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