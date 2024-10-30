Почему ВСУ отступают в Донецкой области: украинские военные откровенно рассказали, чего не хватает на фронте

Военные говорят, что на фронте не хватает людей и снарядов.

На Покровском направлении фронта вокруг Селидового продолжаются постоянные бои. Россияне обстреливают защитников Украины из всего, что у них есть, и постоянно штурмуют наши позиции.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Водители 68 егерской бригады выполняют по полдесятку рейсов ежесуточно, по той дороге, доставляя воинам все необходимое. Накануне, говорит "Морячок", были очень тяжелые сутки из-за постоянных обстрелов.

Также здесь продолжаются постоянные стрелковые бои, время от времени "прилетают" корректированные авиабомбы, уйма дронов, стреляет тяжелая артиллерия и танки.

Десятые сутки подряд, вокруг Селидового, говорят воины 68 егерского, вражеское оружие почти не умолкает. На этом участке фронта воюют "Калуш", "Гриша" и "Лимон". Они — передовой минометный расчет 68-й егерской. Минометчики говорят, что выстреливают все, что только есть. Но этого мало, чтобы сдерживать московитскую стаю.

"Калуш"

"Через это отступаем! Нет ни людей, ни мин — у них того всего больше!", — говорят военные.

"Мы постоянно в полуокружении! Там, а там Селидово уже. Селидово почти заняли. Оттуда больше сейчас лезут. С этой стороны они не лезут, лезут с того. Ну а с надо — наваливают с двух сторон!", — говорит "Калуш", командир минометного расчета.

Новости ТСН 7:00 30 октября. Удар по Киеву! Враг рвется к Селидову! И хорошие новости об отоплении

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