Почему ВСУ проворонили "операцию Труба" в Судже: Сырский объяснил

Александр Сырский / © ТСН.ua

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал детали о так называемой «операции Труба», когда россияне лезли по газопроводу в Суджу.

Об этом главком ВСУ сказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Сырский заверил, что знал о том, что оккупанты могут использовать этот трубопровод.

«Были поставлены задачи взятия под контроль и контролировать наиболее такие участки, где они могут, скажем, выйти наружу. То есть задачи такие ставились и, ну просто, вероятно, где-то, не досмотрели, а, возможно, и не учли дерзости этих действий», — объяснил он.

Главком ВСУ отметил, что наступление россиян происходило «в комплексе». Поэтому было тяжело держать это на контроле.

«Ну, и, во-вторых, уже у них продолжалось наступление на суджанском направлении с нескольких сторон. В ходе ведения боевых действий ослабили внимание за трубой, чем они и воспользовались. Они фактически вышли в тылу наших войск, как раз в тот момент, когда мы начинали отходить, и шло наступление с фронта. То есть это сыграло свою роль», — отметил Сырский.

Ранее украинский военный Мирослав Гай утверждал, что украинские десантники уничтожили большую группу диверсантов, пробиравшихся по газопроводу.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко добавил, что армия РФ пыталась использовать газопровод в Судже, повторив «авдеевский» способ проникновения в наш тыл.

Издание Sky News также рассказывало о том, как россияне воспользовались газопроводом на Курщине.