Почему ВСУ вынуждены отступать: Алина Михайлова назвала проблемы на фронте

Начмед 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады, девушка погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") Алина Михайлова рассказала, почему ВСУ отступают на фронте.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.

Военный парамедик отметила, что сейчас новосозданным батальонам передают новую технику, однако эти люди не имеют боевого опыта, а потому часто неэффективно воюют.

"Нас усиливают батальонами новосозданными, которым дают кучу техники. Батальоны, которые не умеют воевать, которые теряют эту технику. У нас есть там мощные бригады. Дайте этих людей нам, дайте нам их возможность научить, дайте нам эту технику, мы покажем результат. Вместо того, нам дают абсолютно немотивированный, ограниченно пригодный личный состав, который не понимает, где он и что он. Важно вести еще определенную работу с личным составом. Мы это в батальоне проводим. У нас есть и идеологическая минутка, и историческая минутка, и знакомство с командирами, и понимание того, какие у нас есть ценности. Это важно для обычного бойца, для обычного человека", - пояснила Алина Михайлова.

Она также отметила, что в армии не хватает людей и оружия.

"И нам не хватает людей, нам не хватает техники, нам не хватает БК, нам не хватает БК, нам не хватает вооружения. То есть многого не хватает в стране, которая ведет войну с самым большим злом этого века", - сказала парамедик.

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