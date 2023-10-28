"Почему я постоянно что-то должен": украинский воин рассказал, что планирует уехать за границу после войны

Украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" рассказал, что по окончании войны планирует уехать за границу. Он отметил, что там живет его семья, и ему предложили интересную работу.

Об этом он сказал в интервью ведущие ТСН Натальи Островской в проекте "НАТО".

"Дед" рассказал, что двое его сыновей служат вместе с ним, однако мать, жена и двое младших детей находятся в Германии. Украинский защитник добавил, что после войны он планирует уехать к семье.

"Дед" рассказал, что двое его сыновей служат вместе с ним, однако мать, жена и двое младших детей сейчас находятся в Германии. Украинский защитник добавил, что после войны он планирует уехать к семье.

"Мне за рубежом предлагают хорошую работу. Причем это компания, которая работает на оборонный комплекс Украины. У них там есть филиал. Мне это интересно. Не факт, что я поеду. У меня сейчас есть моральные проблемы, усталость. Я хочу хоть иногда видеть своих младших детей, маму и жену. А это бывает крайне редко. Есть усталость от фронта. Не добавляет оптимизма то, что я вижу здесь в Украине. И когда гражданские говорят - вы должны вернуться и брать власть в свои руки. У меня вопрос - а почему я это должен делать? Я выжил на фронте, потерял здоровье. А потом я должен вместо вас пойти в политику, принимать законопроекты. Почему я постоянно что-то должен?", - отметил защитник Украины.

Напомним, ЕС отстает от планов по поставке Украине боеприпасов.

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