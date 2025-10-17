- Дата публикации
Почему задержалась встреча Трампа и Зеленского: известна неожиданная причина
Стала известна причина, почему встреча Трампа и Зеленского задержалась.
Собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко рассказала, почему встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне состоялась позже, чем планировалось. По ее данным, президент США принимал певца Андреа Бочелли.
Об этом она сказала в эфире телемарафона 17 октября.
Ольга Кошеленко отметила, что это не Зеленский опоздал на встречу, а Трамп.
«Мы рассказывали, что задерживается встреча по причинам, которые нам были неизвестны. Скажу вам так, я когда здесь находилась возле западного крыла, я слышала пение Андреа Бочелли. Я подумала, что это в жилой части. Но оказалось, что Андреа Бочелли был в гостях у Дональда Трампа в овальном кабинете и они ставили его запись, и Бочелли в декабре здесь будет выступать. Поэтому они приятно проводили время и вины президента Украины в том, что произошла задержка этой встречи, нет», — сказала корреспондентка ТСН.
Напомним, во время встречи Трамп также раскрыл новые детали возможного саммита с Путиным. Он подтвердил, что встреча состоится в Будапеште из-за личной симпатии к Виктору Орбану, и описал ее формат как «двойную встречу», во время которой президент Зеленский будет с ним «на связи».
Также Трамп надеется, что прекратит войну в Украине до того, как начнет предоставлять нашему государству «Томагавки»
