Почему задыхался Киев: стала известна причина грязного воздуха

В пятницу утром, 8 марта, жителей Киева напугала новость о том, что в городе резко ухудшилось состояние воздуха, особенно на левом берегу. Власти рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В киевской мэрии ТСН.ua заверили, что ухудшение состояния воздуха не связано с масштабным пожаром, который произошел на Осокорках, где выгорело более трех гектаров заповедных лугов.

В КГГА сайта ТСН.ua объяснили, что в ночь на 8 марта в Киеве было зафиксировано постепенное ухудшение качества воздуха, вызванное, в частности, низкой скоростью ветра (что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха).

"По состоянию на 8 утра в столице фиксировался средний уровень загрязненности на правом берегу и высокий – на левом. Датчики городской системы мониторинга фиксировали увеличение концентрации мелкодисперсной пыли, а также оседания азота и оксида углерода", – сообщили сайту ТСН.ua в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Жителям левого берега до улучшения ситуации с состоянием воздуха было рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

"По состоянию на 12:00 наблюдаем постепенное увеличение скорости ветра и улучшение качества воздуха, однако все еще рекомендуем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания ограничить пребывание на улице и воздержаться от проветривания помещений. Особенно это касается жителей левого берега Киева", — добавляют в департаменте.

Позже в КГГА сообщили, что состояние воздуха нормализовалось.

Отметим, что следить за состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени удобно в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, в Киеве снова обсуждают тему скандальной застройки и конфликта вокруг территории "Экопарка Осокорки". 5 марта вспыхнул камыш и трава на участке между озерами Небреж и Тяглое, граничащим с застройкой компании Stolitsa Group. Пламя тушили несколько часов.

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